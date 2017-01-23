لعشاق برشلونة.. إدارة النادي تسعى لجلب لاعب سوري

كلنا شركاء: اليوم24

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع لاعبين صاعدين ليعزز ترسانة الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن النادي الكتالوني، يخطط من أجل التعاقد مع محمود داهود، متوسط ميدان بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وماكسيم لوبيز، لاعب مارسيليا الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصادر ذاتها أن النادي الكتالوني، يراقب اللاعبين عبر كشافة النادي، إذ يسعى إلى التعاقد مع الموهبتين قبل مجموعة من الأندية الأخرى المتربصة بهما، خصوصا الإنجليزية، التي ترغب في ضمهما.