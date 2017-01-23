مصرع العقيد الركن (وفيق فياض) في الأكاديمية العسكرية بحلب

غيث علي: كلنا شركاء

نعى موالو النظام في الساحل السوريّ، العقيد الركن “وفيق فياض”، الذي لقي مصرعه أمس الأحد، بقصفٍ لكتائب الثوار على الأكاديمية العسكرية الخاصة بقوات النظام جنوب مدينة حلب.

وأكدت الصفحة الرسمية للأكاديمية على “فيسبوك” مصرع العقيد الذي ينحدر من قرية حريصون في ريف طرطوس، في حين لم يذكر المصدر بقية الخسائر البشرية، فيما أكّد “جيش المجاهدين” الذي استهدف الأكاديمية أمس مقتل أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام وميليشياته.

وأشار (جيش المجاهدين)، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، باستهداف تجمعات قوات النظام وميليشياته في الأكاديمية العسكرية بحلب بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ١٥ عنصراً من المليشيات الشيعية والفيلق الخامس، بينهم ضابط برتبة عقيد. ونشر تسجيلاً مصوراً يُظهر لحظة استهداف قوات النظام في الأكاديمية العسكرية، وسقوط العديد من عناصرها قتلى، بعد رصد أماكن سقوط القذائف بطائرة مسيرة.

وأكد جيش المجاهدين أن عملياته هذه تأتي رداً على خروقات قوات النظام وميليشياته للهدنة، و”نصرة لوادي بردى المحاصر بريف دمشق، والذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل تلك القوات”.