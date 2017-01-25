ناشونال جيوغرافيك: التحليل الجيني يثبت أن العرب ليسوا عرباً بالكامل

كلنا شركاء: Step Feed- ترجمة ابرهيم قعدوني- السوري الجديد

يستند مشروع “جينوغرافيك” الذي أطلقته “ناشيونال جيوغرافيك” عام 2005، إلى العلم وذلك بهدف توحيدِ الناس من حيث تفرّقهم السياسة.

فمن خلال تحليل الحمض النووي، يجيب المشروع على أسئلة البشر حول الجذور والعرق وأصول السكّان والنحو الذي ملأ البشر فيه هذه الأرض واستوطنوها.

ويقدّم المشروع قائمةً لمجموعة مرجعيّة من السكان لغرض دراستها، حيث يتمّ تصنيف مواطن كل دولة وفقَ التركيبة الجينيّة، وذلك استناداً إلى مئات العيّنات من الحمض النووي التي أُخضِعت لتحليلاتٍ بأحدث الطرق المتطوّرة.

وقد ضمّت القائمة المرجعيّة أربع دولٍ عربية، فيما يلي بعض الاكتشافات المذهلة حول التركيبة الجينيّة لهذه الجنسيّات الأربع.

ملاحظة: احتوى مشروع “جينوغرافيك” على أربعِ جنسيّات عربيّة فقط في قائمته المرجعية التي تأسّس عليها هذا المقال.

17% من المصريين فقط هم من العرب ..

هل كنتم تعلمون أنّ التركيبة الجينيّة للمصريّين الأصليّين تضمّ ما نسبتهُ 4% من اليهود المشتّتين في العالم؟

بشكلٍ قياسيّ، فإنّ التركيبة الجينيّة للمصري الأصلي تتألّف من 68% شمال أفريقي، 17% عربي، 4% شتات يهودي و3% من أفريقيا الشرقيّة وآسيا الصغرى وأوروبا الجنوبيّة.

يعود الرابط بأفريقيا الجنوبيّة إلى زمن هجرة المجموعات السكانيّة القديمة لأوّل مرّة من القارة، وكان ذلك عبر الطرقِ الواقعة إلى الشمال الشرقيّ في طريقهم إلى جنوب غرب آسيا.

أدّى انتشار الزراعة إلى المزيد من مظاهر الهجرة عن الهلال الخصيب رجوعاً إلى أفريقيا، وذلك على غرار الانتشار الإسلامي انطلاقاً من شبه الجزيرة العربيّة في القرن السابع الميلاديّ.

7% من الكويتيين أفارقة

التركيبة الجينيّة للكويتيّين الأصليّين هي: 84% عربيّة، 7% من آسيا الصغرى، 4% شمال أفريقيّة و3% من شرق أفريقيا.

عبر المهاجرون القدامى من خلال الشرق الأوسط أثناء رحلتهم من أفريقيا إلى أوراسيا، وقد أحبّ بعضهم المنطقة لدرجة أنّهم قرّروا البقاء فيها مطوّرين أنماطاً جينيّة نقلوها عبر الأجيال اللاحقة.

أمّا المكوّنات الأصغر من شمال أفريقيا وشرقها، فلربما تكونُ نتيجةً لتجارة العبيد عند العرب منذ القرن الثامن وحتى القرن التاسع عشر.

14% من اللبنانيين هم من الشتات اليهودي

التركيبة الجينيّة للبنانيّين الأصليّين هي الأكثر تنوّعاً من بين الجنسيّات الأربع، فهي تضم 44% عربي، 14% شتات يهودي، 11% شمال أفريقي، 10% من آسيا الصغرى، 5% جنوب أوروبي و2% شرق أفريقي.

وقد أضاف طريق الحرير أنماطاً جينيّة من الشمال والشرق الأدنيَين.

4% فقط من التونسيّين هم من العرب

لدى السكان الأصليين في تونس تركيبة جينيّة مثيرة للاهتمام. فهم عبارة عن 88% شمال أفريقيّين، 5% من غرب أوروبا، 4% عرب و2% من أفريقيا الغربيّة والمركزيّة مجتمعتيْن.

تاريخيّاً، ساهم موقع تونس على البحر المتوسط بشكلٍ كبيرٍ في التنوّع الذي تتسم به التركيبة الجينيّة. فالمكوّن العربي جاء مع وصول الزراعة من الشرق الأوسط بالإضافة لانتشار الإسلام في القرن السابع.

هل كنتم تعلمون أنّ مواطني هذه الدول الأجنبية يحملون جيناتٍ عربيّة في تركيبتهم؟

جورجيا: 5% إيران 56% شعب اللوهيا في كينيا 2% مدغشقر 2% شمال القوقاز (بما في ذلك داغستان وأبخازيا): 9% طاجكستان (الجبال الباميرية): 6% سردينيا: 3% جنوب الهند 2% غرب الهند: 6% أندونيسيا 6% إثيوبيا 11% يهود الأشكناز (اليهود المتحدّرون من أوروبا الشرقيّة): 12%

ما الذي ستفعله إذا ما اكتشفت أنّ لديك قريب يعيش في الطرف الآخر من المحيط؟

عام 2016 ، أنتجت شركة “موموندو Momondo” للسياحة والسفر، تسجيلاً مصوّراً يظهر تأثير اختبارات الجينوغرافيك على وجهات نظر الناس. وقد خضع 67 شخصاً من حول العالم لتحليل الحمض النووي، ومن ثمّ وُضعوا في غرفةٍ حيث أُعلنت لهم النتائج بصوتٍ عالٍ.

شاهد هذا التسجيل المصوّر لترى كيف تتغيّر وجهات النظر من خلال العلم والكتنولوجيا.