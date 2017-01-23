تركيا وروسيا تسعيان لإحلال وقف إطلاق نار دائم في سوريا

كلنا شركاء: ترك برس

تسعى كل من تركيا وروسيا لإحلال وقف إطلاق نار دائم في عموم سوريا، من خلال جمع وفدي المعارضة والنظام السوريين في العاصمة الكازاخية أستانة اليوم الاثنين.

وتوجت وفود من تركيا وروسيا ودمشق وممثلين عن المعارضة السورية إلى أستانة أمس الأحد، للبدء بالمحادثات الهادفة إلى الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ومستدام في عموم البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات في تمام الساعة 13:00 بتوقيت إسطنبول، وقال مسؤولون في وزارة الخارجية التركية، إنّ تلك المحادثات ستكون في غرف سرية بعدية عن عدسات الصحفيين.

وقال رئيس وفد المعارضة في أستانة محمد علوش، إنّ وفده أتت إلى كازاخستان بغية إحلال وقف إطلاق نار دائم في عموم البلاد، ووقف إراقة الدم السوري.

وتأتي مشاركة المعارضة في مفاوضات أستانة بعد إجماع كبير بين الفصائل في الاجتماعات التي أجرتها في أنقرة في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن تتم المفاوضات وللمرة الأولى بشكل مباشر بين وفدي المعارضة والنظام، حيث سبق أن التقى الطرفان بشكل غير مباشر في جنيف للحديث عن تبادل الأسرى وبعض الإجراءات لبناء الثقة.