منظماتٌ وناشطون لمفاوضي (الآستانة): هذه ثوابت ثورتنا

فؤاد الصافي: كلنا شركاء
طالب المئات من المنظمات وناشطي المجتمع المدني السوري، وفد المعارضة المفاوض في اجتماع الآستانة بالتمسك بالثوابت الوطنية للثورة، محددين هذه الثوابت بمجموعة من النقاط، بحسب بيانٍ لهم اليوم الاثنين.
واعتبر البيان أن أول ثوابت الثورة هو وحدة الأراضي السورية، كما أن الشعب السوري هو صاحب القرار في المفاوضات لتحقيق أهداف الثورة ولإنهاء الفساد والاستبداد وصولاً الى دولة العدالة والقانون.
وشدّد الموقعون على البيان، وهم 21 منظمة و378 فرداً، على ضرورة محاسبة “المجرم بشار الأسد وأجهزته القمعية” لمسؤوليتهم عن الأعمال “الإجرامية” وقتل مئات الألوف والتدمير الممنهج للبلاد.
وطالب البيان المفاوضين في “الأستانة” بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعها بشار الأسد باسم الجمهورية العربية السورية ابتداء من شهر آذار 2011 وكذلك كل ما أصدره من قرارات ومراسيم جمهورية لتنظر بها هيئة وطنية منتخبة ديمقراطياً. وأشار إلى أن الانتقال السياسي في سوريا من حق الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام، مع ضرورة إبعاد ومحاسبة جميع الذين تلطخت أيديهم بالدم والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية وخاصة القرار 2254.
وأكدت منظمات وشخصيات الموقعة على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون النظام. ووقف إطلاق النار والقصف على كافة الأراضي السورية معتبرةً أنه شرط أساسي لتحقيق الهدنة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ومن ثوابت الثورة السورية، بحسب البيان، خروج جميع الميلشيات والقوات المسلحة الأجنبية والمستشارين من جميع الأراضي السورية. ومحاسبة جميع المجرمين الذين تسببوا بقتل ومعاناة الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن “تحرير سورية وبسط الأمن على جميع الأراضي السورية” هو شأن سوري يقوم به السوريين بعد “وقف الإجرام الأسدي والإيراني والروسي وإبعاد المجرمين عن مفاصل الدولة السورية”.
إعادة المهجرين داخليا وخارجيا إلى بيوتهم وأعمالهم.
بيان حول مؤتمر الآستانة
بيان من ناشطي المجتمع المدني السوري حول مؤتمر آستانة الذي سينعقد بتاريخ 23-01-2017
إلى الرأي العام السوري والعربي والعالمي
يطالب ناشطو المجتمع المدني السوري وفد المعارضة المفاوض في اجتماع الآستانة بالتمسك بالثوابت الوطنية للثورة السورية مجتمعة التالية:
١- وحدة الأراضي السورية.
٢- الشعب السوري هو صاحب القرار في المفاوضات لتحقيق أهداف الثورة ولإنهاء الفساد والاستبداد وصولاً الى دولة العدالة والقانون.
٣- محاسبة المجرم بشار الأسد وأجهزته القمعية لمسؤوليتهم عن الأعمال الإجرامية وقتل مئات الألوف والتدمير الممنهج للبلاد.
٤-إلغاء جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعها بشار الأسد باسم الجمهورية العربية السورية ابتداء من شهر آذار 2011 وكذلك كل ما أصدره من قرارات ومراسيم جمهورية لتنظر بها هيئة وطنية منتخبة ديمقراطيا.
٥- الانتقال السياسي في سوريا من حق الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام، مع ضرورة إبعاد ومحاسبة جميع الذين تلطخت أيديهم بالدم والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية وخاصة القرار 2254.
٦- الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون النظام.
٧- وقف إطلاق النار والقصف على كافة الأراضي السورية شرط أساسي لتحقيق الهدنة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
٨- خروج جميع الميلشيات والقوات المسلحة الأجنبية والمستشارين من جميع الأراضي السورية.
٩- محاسبة جميع المجرمين الذين تسببوا بقتل ومعاناة الشعب السوري.
١٠- تحرير سورية وبسط الأمن على جميع الأراضي السورية هو شأن سوري يقوم به السوريين بعد وقف الإجرام الأسدي والإيراني والروسي وإبعاد المجرمين عن مفاصل الدولة السورية.
١١-إعادة المهجرين داخليا وخارجيا إلى بيوتهم وأعمالهم.
كما نود ان نعلمكم بأنه في حال وضع جدول تنفيذي للنقاط السابقة سيكون السوريين داعمين، وفي حال مخالفتهم ثوابت الثورة سنعتبر كل ما خرج عن هذه المفاوضات لا يمثلنا ونحن في حل منه، وسيتم ابعاد الوفد المفاوض ومن اختارهم عن تمثيل الثورة.
_المنظمات:
1- منظمة التضامن من أجل سورية
2- مؤتمر أحرار سوريا
3-الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني
4- اتحاد السوريين في المهجر- فرع اسبانيا
5- مناضلون من أجل الحرية والسلام
6- الجمعية الدولية للاغاثة والتنمية
7- المجلس المحلي لمدينة الجيزة.
8- مؤسسة الأحرار السوريين في رومانيا.
9- منظمة سوريون للرصد.
10- حركة التكاتف الديموقراطي
11- تجمع نشطاء المجتمع المدني في اعزاز
12- تجمع أحرار بلا حدود
13- تجمع العمل الوطني
14- الاتحاد الطبي الحر
15- تجمع شباب حمص
16- منظمة بردى
17- اتحاد ثوار حلب
18- حركة الانقاذ الوطني في الحسكة
19- وكالة أنباء الثورة السورية
20- المنظمة السورية للتنمية الاجتماعية ماسة
21- رابطة الشباب السوري الثائر
_الأفراد:
- د. محمد زكوان بعاج.
- د. باسم حتاحت.
- غصون أبوالذهب.
- د. أحمد مجبور.
- معتز سمسمية.
- محمد الجهماني.
- زهير شاكر حمود.
- القاضي المستشار حسين حمادة.
- اللواء محمد حاج علي.
- العميد مثقال البطيش.
- سعد الدين البزرة.
- د. إدواردو بلان.
- د.تمارا شقير.
- د. عمر علي عمر.
- عادل رضوان.
- د.عبد الرزاق آغا.
- د.صالح شريط.
- د.جدعان تركي.
- مخلص غنام.
- سعد عارف دويدري.
- د. نمير الناصر.
- أكرم عبد الدايم.
- نور عبد الدايم.
- د. عواد جاسم الجدي.
- د. موسى الشحاذة الحسين.
- فصيح علي الخلف.
- حمد وليد عنجراني.
- د.محروس السعود.
- اكرم منصور.
- ريمه العجاجي.
- خالد السليمان.
- د.كمال اللبواني.
- د.عماد الدين الخطيب.
- مصطفى عبد القادر.
- ربيع الشعار.
- خلود بدوي.
- يحيى مكتبي.
- ملهم الحسني.
- معتز شقلب.
- عامر الناصر.
- صباح الكردي.
- غادة الصباغ.
- إبراهيم صمادي.
- مصطفى عبد القادر.
- العميد أنور سعد الدين.
- سمير خراط.
- مراد الشامي.
- عبد الكريم درويش.
- عبد الناصر صوان.
- محمد ياسر قاضي.
- د. محمد درويش.
- د. محمد صديق.
- جاسم السيد.
- جميل صبحان.
- مها غزال.
- وسيم سعد الدين.
- محمد الصالح.
- نادر شاليش.
- هدى سرور.
- ميرنا الحسن.
- د.قاسم الزين
- ميسا مبارك الخليل.
- د.تيسير الزعبي.
- النقيب محمد نعمة.
- شاهر الزعبي.
- مهى سقاطي.
- أحمد حزوري.
- د. زياد واعظ.
- حسين الحاكم.
- د. إبراهيم الطويل.
- أحمد الزعبي.
- مصطفى حسين.
- عبد المنعم عباس.
- نائل سلو.
- د. زياد واعظ.
- محمد يحيى نعناع.
- محمود عبد الرحمن إبراهيم.
- عبد القادر عاكوب.
- عامر برهان.
- محمد شقلب
- عارف الشوفي.
- محمد تمو.
- علي بدران.
- حميدو صالح.
- عمر جبر.
- أحمد برادعي.
- نزهت شاهين.
- أسامة الملوحي .
- حسن زرزور.
- ناديا عقيل.
- محمد شلار.
- لمى زعبي.
- عوض العميان.
- جمال الأشقر.
- محمد تومة.
- تركي السويد.
- أسامة العمر.
- أنس العجمي.
- العميد الركن زاهر الساكت.
- العميد الركن محمد يحيى بيطار.
- د.هاجم يوسف.
- راغدة الحريري.
- صبا الشويكي.
- ياسمين بنشي.
- ياسين هلال.
- خيرو العبود.
- محمد مندو.
- حميدو الصالح.
- فراس الجندي.
- منجد الباشا.
- فطوم عبد الفتاح.
- عبد المعطي يونسو
- محمد الظاهر
- رياض الصوفي
- عبد الرحمن سعيد
- جمال جاسم.
- محمود كرعو
- د.سميرة مبيض
- محمد رام حمدان
- عبد العزيز درويش
- محمد حاج عبدو
- حسن الموسى
- محمد العبد الله
- مصطفى أبو عيسى
- احمد مزنوق
- زكريا امينو
- علي الحسين
- محمود دعدو
- محمد عبد الوهاب
- محمد عمر مندو
- عبد الحميد عبد الوهاب
- عبد الحميد ابو حمزة
- عمار ابو ثائر
- فؤاد عباس
- احمد منلا
- جمعة تامر الشيخ
- علي الخلف
- توفيق عجوز
- فيصل العيس
- ابراهيم هلال
- سيف الدين نعسان
- ابراهيم الاسعد
- محمد الصطوف
- سماهر سبيعي
- مناح ديب
- احمد محمد صبرة
- عبد الرحمن علاف
- سهيل مسلماني
- علي البني
- عبد المعين المصري
- سيرين حوراني
- حذيفة الحمود
- تركي عبد الحميد
- محمد بكرو
- عبدو خضر
- عبد الله محمد عبد الغفور
- ابراهيم الشلتوح
- المثنى العمر
- عمر الشمالي
- خالد عثمان
- محمد بطايحي
- زهير خاروفة
- هاشم الرمو
- علاء الدين جمل
- عبد الوهاب الفرج
- رياض عيد
- مصعب الخلف
- حسام شريف
- عمار يوسف
- محمد محمود قاسم
- محمود قدسي
- وليد زيات
- عبد الرزاق علوش
- العقيد صالح حمادة
- العميد احمد جديع
- العقيد عبد الله خطبي
- العميد فايز مجاريش
- العقيد احمد السالم
- العميد مثقال البطيش
- العميد محمد حمو
- اسكندر الحسين
- العقيد يحيى الواو
- احمد محمد
- د.احمد طاهر
- محمد العويد
- عماد سليمان
- عبد الحميد العيسى
- د.حمود الوسمي
- عبد المنعم رستم
- محمد حامدي
- احمد العمر
- هاشم الهاشم
- موفق دلو
- رنيم حمزيان
- عبد الله ابو كشة
- حسام بدرخان
- نضال كورية
- لؤي العلي
- ألمون الكردي
- امجد بركات
- العميد الركن عدنان صطيف
- اللواء محمد الحاج علي
- ربى الطويل
- فراس الثلجي
- عمار يوسف
- د.بسام المدني
- القاضي خير الله غنوم
- القاضي احمد نعيمي
- القاضي محمد متعب ابو البواكير
- القاضي ابراهيم الحاجي
- القاضي حسن الابراهيم
- القاضي علي العيسى
- القاضي غياث يونس
- القاضي عبد الحي الطويل
- القاضي عبد الحميد الحمود
- القاضي حاتم نعساني
- القاضي قصي الحاج علي
- القاضي ادهم الخوالدة
- اللواء محمود أحمد علي
- العميد جمال حسين المصري
- عبدالمحسن ناصيف النعيمي
- العميد تركي مصطفى فنيفدة
- العميد علي حسين الراضي
- العميد عبد الرحيم صبوح
- العميد مصطفى سيفو معيوف
- العميد نبيل شيخ شرف الدندل
- العميد زياد خليل المدني
- العميد منير ديب الحريري
- العميد بسام غازي علولو
- العميد مصطفى الخابور
- العميد فواز صالح المضهور
- العميد إبراهيم فواز الجباوي
- العميد حسان دلف الرجي الحسين
- العميد حسن محمد الدركال
- العميد صالح زامل الأحمد
- العميد عبد الباسط حسن عبد اللطيف
- العميد إبراهيم حسن العلي
- العميد محمود موسى محمود الخالد
- أحمد إبراهيم اليوسف
- علي علايا بن محمد
- عبد الحميد بكور
- خالد الياسين
- يوسف الحسين
- محمود المحيميد
- طارق حاج بكري
- محمد العبد الله
- حسن الحريري
- محمد بسام طبلية
- محمد خير أيوب
- جمال الجاسم
- كامل أطلي
- حسام الدين شريف
- احمد الزعبي
- جهاد وكاع
- عبد الحكيم ياسين
- صلاح سليمان
- لميا نحاس
- محمد ابراهيم بكار
- جمال محمود الزهوري
- خالد غليوم
- حافظ حمد قرقوط
- عبدالله الشيخ
- بسام حجي مصطفى
- د.أحمد حج ابراهيم
- فؤاد ايليا
- عزيزة جلود
- محمود الوهب
- د.أبو الوليد العباس
- د.عبد الجبار الحاج موسى
- محمد فاروق العلي
- زياد المحاميد
- أنس قيس الشيخ
- إحسان أسعد الحناوي
- أجود عامر
- الأب ابراهيم نافع فرح
- سعاد محمد خبية
- ياسر إبراهيم اليوسف
- د.جميل جلول
- حسين الطالب
- محمد عادل قنطار
- رعد أطلي
- محمود علي الخلف
- د.محمود الحمزة
- محمد عادل بادنجكي
- يعمر درويش الزوني
- نادر محمد عبيدات
- عواد الدرويش
- عبد القادر بكار
- عمر حبال
- د.عبد الناصر فرزات
- طارق الحراكي
- هاني دياب
- قتيبة عبارة
- بسام شلهوب
- عامر شلهوب
- فاتح شلهوب
- احمد الشويكي
- مها بسام شلهوب
- غصون شلهوب
- منى شلهوب
- اسامه شلهوب
- خالد الشويكي
- مامون خليفة
- د.عبد الكريم بعاج
- محمد سعد الدين
- اسعد حنا
- سعيد الأشقر
- د.أيهم الزعبي
- خالد البقيرات
- عامر القاري
- حسين محمود
- يوسف الصغير
- د.غادة حمدون
- عمر المرادي
- د.مهند عبد القادر
- عبد المتين العلي
- نديم الغثوان
- سمير صروي
- حذام زهور عدي
- كفاح الشامي
- رأفت محملجي
- ياسر بكور
- احمد قابيل
- محمود محمد عبد الرزاق
- بهنان يامين
- إياد الزعبي
- جيهان عثمان
- عبد الباري عثمان
- محمد رامي النجار
- محمد عيد خالد
- بشار نعسان
- اكرم زين
- محمد مالك دالاتي
- عماد وحيد قرنفل
- فادي الخميس
- مصطفى بلكش
- فراس الثلجي
- محمد شحادة الزامل
- عبد العزيز مدلج
- هبة رجوب
- هناء عبارة
- سامي عبد الدايم
- اللواء محمد نور خلوف
- الشيخ محمود حسين المر
- ليال الحاج علي
- راوية الاسود
- موفق فيصل الخطاب
- طارق حاج بكري
- لمى عنداني
- حمود قطيش
- حمود الكروم
- فراس رضوان سبيريج
- د.ممتاز حيزة
- د.حسن عبيد
- عثمان حسين
- عصمت الحناوي
- عبد الرحمن الشيخ علي
- مصعب السعود
- خالد الدوس
- مصطفى عمر
- احمد عبد الوهاب
- محمد صبيح صبيح
- حسام محمود
- امجد المالح
- د.محمد درويش
- محمود احمد حمادة
- عمر الشامي
- خالد وليد الضحيك
- المعتصم الكيلاني
- منى محمد
- د.رزق ابو ناصر
- أحمد الحسين
- زياد عبارة
- ملحم أبو صالح
- علي مصطفى
- د.سهيل عتمان
- رزق مصطفى رزق
- د.مصطفى حامد
أضف تعليقاً