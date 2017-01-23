منظماتٌ وناشطون لمفاوضي (الآستانة): هذه ثوابت ثورتنا

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب المئات من المنظمات وناشطي المجتمع المدني السوري، وفد المعارضة المفاوض في اجتماع الآستانة بالتمسك بالثوابت الوطنية للثورة، محددين هذه الثوابت بمجموعة من النقاط، بحسب بيانٍ لهم اليوم الاثنين.

واعتبر البيان أن أول ثوابت الثورة هو وحدة الأراضي السورية، كما أن الشعب السوري هو صاحب القرار في المفاوضات لتحقيق أهداف الثورة ولإنهاء الفساد والاستبداد وصولاً الى دولة العدالة والقانون.

وشدّد الموقعون على البيان، وهم 21 منظمة و378 فرداً، على ضرورة محاسبة “المجرم بشار الأسد وأجهزته القمعية” لمسؤوليتهم عن الأعمال “الإجرامية” وقتل مئات الألوف والتدمير الممنهج للبلاد.

وطالب البيان المفاوضين في “الأستانة” بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعها بشار الأسد باسم الجمهورية العربية السورية ابتداء من شهر آذار 2011 وكذلك كل ما أصدره من قرارات ومراسيم جمهورية لتنظر بها هيئة وطنية منتخبة ديمقراطياً. وأشار إلى أن الانتقال السياسي في سوريا من حق الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام، مع ضرورة إبعاد ومحاسبة جميع الذين تلطخت أيديهم بالدم والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية وخاصة القرار 2254.

وأكدت منظمات وشخصيات الموقعة على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون النظام. ووقف إطلاق النار والقصف على كافة الأراضي السورية معتبرةً أنه شرط أساسي لتحقيق الهدنة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ومن ثوابت الثورة السورية، بحسب البيان، خروج جميع الميلشيات والقوات المسلحة الأجنبية والمستشارين من جميع الأراضي السورية. ومحاسبة جميع المجرمين الذين تسببوا بقتل ومعاناة الشعب السوري.

وأشار البيان إلى أن “تحرير سورية وبسط الأمن على جميع الأراضي السورية” هو شأن سوري يقوم به السوريين بعد “وقف الإجرام الأسدي والإيراني والروسي وإبعاد المجرمين عن مفاصل الدولة السورية”.

إعادة المهجرين داخليا وخارجيا إلى بيوتهم وأعمالهم.

بيان حول مؤتمر الآستانة

بيان من ناشطي المجتمع المدني السوري حول مؤتمر آستانة الذي سينعقد بتاريخ 23-01-2017

إلى الرأي العام السوري والعربي والعالمي

يطالب ناشطو المجتمع المدني السوري وفد المعارضة المفاوض في اجتماع الآستانة بالتمسك بالثوابت الوطنية للثورة السورية مجتمعة التالية:

١- وحدة الأراضي السورية.

٢- الشعب السوري هو صاحب القرار في المفاوضات لتحقيق أهداف الثورة ولإنهاء الفساد والاستبداد وصولاً الى دولة العدالة والقانون.

٣- محاسبة المجرم بشار الأسد وأجهزته القمعية لمسؤوليتهم عن الأعمال الإجرامية وقتل مئات الألوف والتدمير الممنهج للبلاد.

٤-إلغاء جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعها بشار الأسد باسم الجمهورية العربية السورية ابتداء من شهر آذار 2011 وكذلك كل ما أصدره من قرارات ومراسيم جمهورية لتنظر بها هيئة وطنية منتخبة ديمقراطيا.

٥- الانتقال السياسي في سوريا من حق الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام، مع ضرورة إبعاد ومحاسبة جميع الذين تلطخت أيديهم بالدم والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية وخاصة القرار 2254.

٦- الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون النظام.

٧- وقف إطلاق النار والقصف على كافة الأراضي السورية شرط أساسي لتحقيق الهدنة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

٨- خروج جميع الميلشيات والقوات المسلحة الأجنبية والمستشارين من جميع الأراضي السورية.

٩- محاسبة جميع المجرمين الذين تسببوا بقتل ومعاناة الشعب السوري.

١٠- تحرير سورية وبسط الأمن على جميع الأراضي السورية هو شأن سوري يقوم به السوريين بعد وقف الإجرام الأسدي والإيراني والروسي وإبعاد المجرمين عن مفاصل الدولة السورية.

١١-إعادة المهجرين داخليا وخارجيا إلى بيوتهم وأعمالهم.

كما نود ان نعلمكم بأنه في حال وضع جدول تنفيذي للنقاط السابقة سيكون السوريين داعمين، وفي حال مخالفتهم ثوابت الثورة سنعتبر كل ما خرج عن هذه المفاوضات لا يمثلنا ونحن في حل منه، وسيتم ابعاد الوفد المفاوض ومن اختارهم عن تمثيل الثورة.

_المنظمات:

1- منظمة التضامن من أجل سورية

2- مؤتمر أحرار سوريا

3-الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني

4- اتحاد السوريين في المهجر- فرع اسبانيا

5- مناضلون من أجل الحرية والسلام

6- الجمعية الدولية للاغاثة والتنمية

7- المجلس المحلي لمدينة الجيزة.

8- مؤسسة الأحرار السوريين في رومانيا.

9- منظمة سوريون للرصد.

10- حركة التكاتف الديموقراطي

11- تجمع نشطاء المجتمع المدني في اعزاز

12- تجمع أحرار بلا حدود

13- تجمع العمل الوطني

14- الاتحاد الطبي الحر

15- تجمع شباب حمص

16- منظمة بردى

17- اتحاد ثوار حلب

18- حركة الانقاذ الوطني في الحسكة

19- وكالة أنباء الثورة السورية

20- المنظمة السورية للتنمية الاجتماعية ماسة

21- رابطة الشباب السوري الثائر

_الأفراد: