العشائر في الجزيرة السورية يرفضون احتلال «بي ي ديه» لمناطقهم

بهية مارديني: إيلاف

أعلن تحالف العشائر العربية والتركمانية في منطقة الجزيرة السورية، اثر اجتماع في أورفا في تركيا، رفضه لاحتلال حزب الاتحاد الديمقراطي «بي ي ديه» وداعش للأراضي التابعة لهم.

واعتبر التحالف في بيان، تلقت “إيلاف” نسخة منه، الى أن سياسات حزب «بي ي ديه» تشبه سياسات داعش ، “وهما وجهان لعملة واحدة قامت بالتهجير والتغيير الديمغرافي في آن معًا في مناطقنا”.

وطالب الدول العربية وتركيا بالمساعدة في اخراج من أسماهم ” بالعصابات ” من حزب الاتحاد الديمقراطي من “محافظاتنا في الرقة ودير الزُّور والحسكة” .

وأعلن تحالف العشائر العربية والتركمانية عّن تبرؤه من رموز الاحتلال الفرنسي والبعث وعصاباته المجرمة أمثال ابن قشة والأعيان، الذين نصبوا أنفسهم ممثلين عن قبائلهم، “فليست لهم علاقة بقبائلهم وعشائرهم ولا يمثلون الا أنفسهم لأنهم خانوا العهد اذ باعوا الأرض والعرض للعصابات المجرمة بي ي دي وداعش” .

وطالبوا أبناءهم وأهابوا بكل عربي وتركماني من كافة القبائل الابتعاد عن “هذه العصابات المجرمة، وأن يبقوا على العهد والوفاء للحفاظ على العرض والأرض التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا عبر التاريخ ” ، وأكدوا ” أن ليل الاحتلال زائل لا محالة”.