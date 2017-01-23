صحفي سوري يتعرض للاعتداء من متطرفين في ألمانيا

رزق العبي: كلنا شركاء

تعرض الصحافي السوري “طارق خلو” قبل أيام، للضرب والسباب بألفاظ عنصرية، خلال تصوير تقرير تلفزيوني حول “تعرض الأطفال اللاجئين للعنف” في مدينة “إيرفورت” شرق ألمانيا.

“خلو” يعمل لحساب قناة “MDR” الألمانية، ويبلغ من العمر 32 عاماً، وبحسب ما نقلت قناة “دويتشه فيلله” الألمانية عن مصادر صحافية، وأوضحت أن مجموعة من العنصريين المتطرفين هاجموا الصحفيّ السوري وزملاءه في القناة الألمانية، واعتدوا عليهم بالضرب ولاحقوهم لمئات الأمتار قبل أن يتمكن فريق القناة من الاختباء داخل أحد المحلات التجارية في المنطقة.

من جهتها أدانت نقابة الصحافيين الألمان “DJV” بأشد العبارات تعرض الصحافيين لهذا الاعتداء.

فيما تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض على المعتدين والتحقيق معهم قبل إطلاق سراح اثنين منهم.