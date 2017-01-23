الشرطة (الحرة) في جرابلس: تحيا تركيا.. يحيا أردوغان …تحيا سوريا

سعيد جودت: كلنا شركاء

بثت صحيفة “يني شفق” التركية شريطاً مصوراً، أمس الأحد، من أحد مراكز التدريب الخاصة بالشرطة الحرة المخصصة لمدينة جرابلس التي تسيطر عليها “قوات درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، وأثار موجة انتقادات واسعة بسبب الشعار الذي كان يردده أحد الضباط أمام المتدربين، وسبقت فيه التحية لتركيا ورئيسها التحية لسوريا.

ويظهر في الشريط ضابطاً يقف أمام العناصر المصطفين بأرتالٍ ويلبسون زياً موحداً أزرق اللون، لحظة ترديد الشعار، ويبدأ الضابط بالهتاف بعد التكبيرات “تحيا تركيا… يحيا أردوغان”، ثم يهتف “تحيا سوريا حرة أبية”، وهو ما أثار موجة الانتقادات من قبل الناشطين السوريين الذين قالوا إن هذه الشرطة ستعمل في سوريا ولحماية السوريين، لذا فمن المفترض أن تكون مصالح الشعب السوري وشعاراته فوق كلّ اعتبار.

وأثناء التدريبات يظهر المتدربون في الشريط المصور وهم يرددون شعار “يا الله… باسم الله… الله أكبر” الذي بات شعار فشل الانقلاب في تركيا الذي وقع منتصف تموز/يوليو الماضي، وبات يتردد في كل أنحاء تركيا سواء من المدنيين أو العسكريين كشعار نصرٍ على الانقلابيين.

وفي تقرير الصحيفة المنشور باللغة التركية، ذكرت أن المعسكر يضم نحو 450 سورياً سيخضع لقيادة القوات المسلحة التركية، وسيتم نشر هذه القوة بعد الدورات التدريبية في مناطق “درع الفرات” شمالي البلاد.

وأوردت الصحيفة أن تركيا تهدف إلى تدريب أكثر من 5000 من ضباط الشرطة ضمن هذا المشروع الذي يهدف إلى ضبط الأمن في المنطقة الشمالية من سوريا.