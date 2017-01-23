الجعفري: كلمة رئيس وفد المعارضة كانت استفزازية

كلنا شركاء: رصد

اعتبر بشار الجعفري، رئيس وفد النظام إلى مفاوضات أستانا، أن الكلمة التي تقدم بها رئيس وفد المعارضة كانت “استفزازية” معتبراً أنها كانت مفاجأة لوفود الدول المشاركة في الاجتماع.

ووصف الجعفري في لقاء صحفي مصور، كلمة رئيس وفد المعارضة، محمد علوش، بأنها كانت “المفاجأة الوحيدة” خلال أول اجتماع في أستانا، وشكلت “هاجسا مقلقا لمعظم الحاضرين”، مدعياً أن علوش خرج عن اللباقة الدبلوماسية عندما ألقى بكلمة لا صلة لها بموضوع الاجتماع شكلت تطاولا على أهمية هذا الحدث و “كل الجهود الجبارة التي بذلتها الدول الضامنة”.

واعتمد ممثل النظام مصطلح “وفد المجموعات الإرهابية” للإشارة إلى وفد المعارضة السورية الذي يترأسه محمد علوش.

وادعى “الجعفري” أيضاً أن استشهاد علوش بقضية “وادي بردى” يعبر عن “عدم حرفية هذا الوفد وخفته في التعامل مع ما يجري في سوريا”، وقال إن علوش كان يدافع عن “جريمة الحرب التي ارتكبتها جبهة النصرة” معتبراً أن “فتح الشام” هي من دمرت منشأة نبع الفيجة المغذي لدمشق، متجاهلاً الصور والتقارير التي تؤكد أن نظام بشار الأسد هو من قصف المنشأة وتسبب بقطع المياه عن العاصمة.

واستهجن رئيس وفد النظام اعتبار المعارضة هجمات النظام على “وادي بردى” نقضاً للهدنة، قائلاً “مجرد تصدي الجيش السوري لهذه الجماعات الإرهابية هو خروج عن الاتفاقات في حين أنه من البديهي لأي دبلوماسي مبتدئ أو مراقب بسيط أن يعرف أن النصرة ليست طرفا في الاتفاقات وهي بالتالي قراءة مغلوطة وسوء تفسير للاتفاقات التي وقعوا عليها دون أن يفهموها”.

https://youtu.be/RVF8bPM3MOE