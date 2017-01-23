مصادر: هذه أبرز بنود مسودة بيان محادثات (أستانة)

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كشف مصدر رفيع في وفد المعارضة السورية في محادثات أستانة، أن “البيان الثلاثي للدول الراعية لمفاوضات أستانة ينص على دعم رغبة المعارضة المسلحة في المشاركة بمحادثات جنيف المقبلة، إضافة لتعهدهم بقتال تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش) وفصل “جبهة النصرة” عن فصائل المعارضة، و الدعوة لعقد محادثات بما يتفق مع قرار الأمم المتحدة 2254″، بحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد”.

ونوّه المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة العربي الجديد أن المسوّدة “أعدّت أمس من قبل وفود تركيا، روسيا، إيران” وتم التوافق عليها بين الوفود الثلاثة من أجل طرحها للتفاوض بين وفدي المعارضة والنظام اليوم”.

وبحسب المصدر، فإن المسودة تنص أيضاً على “إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية، وتنفيذه بشكل كامل، وهو ما تريد المعارضة التأكيد عليه”.

وأكّد المصدر على “رفض وفد المعارضة الجلوس بشكل مباشر على طاولة واحدة مع وفد النظام، وأصر على أن تكون المفاوضات غير مباشرة عن طريق وسيط”.