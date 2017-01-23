أسامة أبو زيد من (أستانة): رفضنا إثارة قضية (فتح الشام) بوجود 62 ميليشيا أجنبية تقاتل مع النظام

مضر الزعبي: كلنا شركاء

قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، إن أكثر من 62 ميليشيا أجنبية تقاتل بجانب نظام بشار الأسد في سوريا، مؤكداً رفضهم الحديث عن قضية “فتح الشام” لهذا السبب، في حين ردّ الناطق باسم الجبهة الجنوبية، الرائد عصام الريّس، على تصريحات رئيس وفد النظام بخصوص موقف المعارضة السورية.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفيّ مشترك عقده أبو زيد والريس بعد الجولة الافتتاحية لمفاوضات “أستانة” في العاصمة الكازاخية اليوم الاثنين (23 كانون الثاني/يناير).

وقال عضو الوفد أسامة أبو زيد، إن هنالك أكثر من 62 ميلشيا أجنبية تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، وعندما طلب الروس الحديث عن قضية “فتح الشام” رفضنا الحديث عن هذه المسألة قبل الاتفاق على المبدأ العام التي يفضي بإخلاء سوريا من القوات الأجنبية الايرانية والعراقية والأفغانية التي تقاتل تحت شعارات مختلفة وتنتقل بين المناطق السورية وتركّز على حصار المدنيين كما حصل في وادي بردى والغوطة الشرقية وجنوب العاصمة دمشق من أجل مشروع التغيير الديمغرافي كما حدث في مدينة (القصير) وحمص القديمة ومدينة داريا.

الرائد (عصام الريس) قال بدوره إن الشعب السوري لم ينتخب بشار الاسد و الدليل سوق الاسد للشبان من الشوارع للخدمة في جيشه والناس تهرب، ولو كان قادراً على الصمود، لما صرّح الروس بأنه لولا تدخلهم لكان الأسد قد سقط بأسبوعين ولما تدخلت ميلشيا حزب الله والعراقيين وكل جنسيات الأرض للدفاع عنه.

وفي معرض ردّه على تصريحات رئيس وفد النظام بشار الجعفري، حول حرفية وفد المعارضة ووصف تصريحاته بالاستفزازية، قال الريس إن وفد النظام يستطيع وصفنا كما أراد، لكن نحن هنا لسنا بمفاوضات سياسية حتى يقول بأننا محترفين أو غير محترفين، نحن مجموعة من الضباط المنشقين ونمثل الجيش الحر نحن هنا لتثبيت وقف إطلاق النار وليس لتنفيذ عملية انتقال سياسي.

وشدد الريس على أن الجانب السياسي تقوم به الهيئة العليا للمفاوضات التي تعتبر المنصة الشرعية للتفاوض باسم الثورة السورية، وأي انتقال سياسي يجب أن يكون ضمن مرجعية جنيف 1 والقرارات ذات الصلة وأهمها القرار225، مؤكدا أن العمل يجري حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الإعمال العدائية، وأضاف “ونحن جئنا لكي نلزم الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار ومراقبة من يخترقه”.