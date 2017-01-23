محاولات النظام للزحف في وادي بردى مستمرة

وليد الأشقر: كلنا شركاء

تجددت اليوم الاثنين، وللأسبوع الرابع على التوالي، الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي في منطقة وادي بردى بريف دمشق خلال محاولات النظام المستمرة للتقدم في المنطقة.

وقال ناشطون في المنطقة إن الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات النظام تجددت على أطراف قرية “عين الفيجة” التي تسعى قوات النظام للسيطرة عليها.

وأشارت الهيئة الإعلامية للمنطقة إلى أن قوات النظام مدعومة بميليشيا حزب الله وقوات درع القلمون استهدفت قرية عين الفيجة منذ ساعات الصباح بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون الثقيل والدبابات وقطع جميع الطرق في القرية بالرشاشات الثقيلة المضادة للطيران والقناصات الحرارية بالتزامن مع محاولات اقتحام وتقدم للقرية من عدة محاور والثوار يتصدون لجميع تلك المحاولات.

أضافت الهيئة أن الاشتباكات تجري على مداخل القرية وداخلها دون إحراز أي تقدم للقوات التي تحاول الاقتحام.

وتأتي محاولات قوات النظام للتقدم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر “أستانة” الهادف إلى تثبيت “وقف إطلاق النار” الذي لم تعرفه المنطقة بالأصل، فوادي بردى يشهد اشتباكات وقصف وزحف لقوات النظام منذ مطلع الشهر الجاري.