بأسلوبٌ مميزٍ وحرفية عالية… قناةٌ (يوتيوبية) جديدة تعلّم العربية للأطفال

حذيفة العبد: كلنا شركاء

يعتزم فريق من المتخصصين العرب إطلاق قناةٍ (يوتيوبية) جديدة، وفريدةٌ في محتواها، لتعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة علمية جذابة، تجمع بين الترفيه والتعلّم تحبِّب الأطفال باللغة العربية وتساعدهم على تعلمها.

وقال مدير ومؤسس قناة (كرزة)، السوري “أبي سكّر” في اتصالٍ مع “كلنا شركاء” إنها موجّهة لأطفال الحضانة أو ما قبل المدرسة، وهدفها الأول هو تحبيب الأطفال باللغة العربية، والثاني هو رفع الذائقة الفنية البصرية والسمعية لدى الطفل العربي، مشيراً إلى أنهم يحاولون إيجاد بديل يحترم الطفل العربي بسوية عالية تنافس الإنتاج العالمي الحالي.

ويقوم على القناة التي ستنطلق خلال ثلاثة أشهر فريق من المحترفين في الإعلام والتربية، أغلبهم من السوريين، ويقول مدير الفريق إن الفكرة راودتهم نظراً “لتراجع سوية اللغة العربية لدى أبنائنا في كل مكان”.

وحول إمكانية استفادة اللاجئين السوريين في البلاد الأجنبية في تعليم أطفالهم من محتوى القناة، قال “سكّر” إن القناة تهدف إلى “التحبيب بالعربي وتعليمه في كل بلاد العالم وليس فقط دول اللجوء”، مشيراً إلى ورود رسائل من مصر والسعودية واليمن والأردن وغيرها تعبر عن تشوق مرسليها لانطلاق مثل هذه القناة.

ويؤكد القائمون على “كرزة” أنها ستنشر محتوى علمياً ترفيهاً لﻷطفال، يوفر لهم الفائدة والمتعة في آن واحد، وتم إعداد هذا المحتوى من قبل فريق مختص في علم نفس الطفل، والإنتاج الإعلامي الموجه للأطفال، وذلك على نحو يمكن من حماية الأطفال من الإدمان على قنوات اليوتيوب التي فيها الكثير من العنف والصخب والمشاهد غير التربوية ، ومع ذلك فإنها تندرج تحت ستار “قناة للأطفال”.

وفي عالمنا اليوم، وخاصة في الدول المتقدمة، يتابع الأطفال – شئنا أم أبينا- قنوات اليوتيوب، الأمر الذي يجعل الآباء والأمهات يتطلعون لإيجاد بديل نافع وآمن لأطفالهم، لأجل ذلك أنشأنا قناة كرزة التي تتميز بتقديم محتوى يجذب الأطفال ، ويعلمهم اللغة العربية بأسلوب مميز، قام بوضع أساسياته وطرائقه فريقٌ مختص بالتعليم، ووسائل الإعلام الخاصة بالأطفال من خمس دول في العالم وهي : ( الولايات المتحدة الامريكية – فرنسا – تركيا- الإمارات العربية المتحدة – قطر)، بحسب القناة التي يؤكد مديرها إنها تسعى إلى شقّ طريق جديد في قطاع قنوات الفيديو الموجه للأطفال.

وحول ما يميّز قناة “كرزة” عن غيرها، يؤكد المدير “سكر” أن ما يقدمونه من محتوى مبتكر مدروس ومنتقى في الصناعة التعليمية والترفيهية، وقد تم إعداد جميع عناصر الإنتاج لدينا من قبل فريق مختص، من حيث التأليف الموسيقي وتنفيذ الرسوم المتحركة بتقنية (ثلاثية الأبعاد)، إلى كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي.

وعن التمويل اللازم لمثل هذا المشروع، يشير مدير القناة إلى أن تقديم الرسوم المتحركة بتقنية الرسوم (الثلاثية الأبعاد) العالية الجودة، هو أمر مكلف للغاية، وهم يعتمدون في تمويلهم على مصادرهم الخاصة، مؤكداً في الوقت نفسه على أنهم يركزون على ثقافة التمويل الجماعي، وقد أتاحوا الدعم عبر موقعهم الالكتروني تشجيعاً لهذه الثقافة.



