استمرار خروقات النظام للهدنة في درعا بالرغم من انعقاد مؤتمر (الأستانة)

إياس العمر: كلنا شركاء

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع نهاية الشهر المنصرم في العاصمة التركية أنقرة، وبالرغم من انطلاق اجتماع (الأستانة) صباح يوم أمس الإثنين 23 كانون الثاني/يناير، لم تتوقف قوات النظام والميلشيات الموالية له عن خرق الاتفاق، فاستهدفت مناطق سيطرة الثوار في محافظة درعا بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الحربي استهدف مدينة نوى غرب درعا بالصواريخ الفراغية صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح، كما استهدف الطيران الحربي أمس الأحد كلاً من مدينة طفس وأحياء درعا البلد المحررة بالصواريخ الفراغية.

وأشار إلى أن عدد الغارات التي شنّها الطيران الحربي على مدن وبلدات محافظة درعا المحررة، تجاوز العشر غارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة لاستهداف قوات النظام لبلدات (النعيمة، اليادودة، غرز) بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وتحرّك قوات النظام والميلشيات الموالية له الأبرز كان في محيط أوتوستراد دمشق ـ عمان الدولي، حيث تعمل قوات النظام على رفع ساتر ترابي يمتد من بلدة (محجة) شمالاً باتجاه مواقع قوات النظام في مدينة إزرع جنوبا، بحسب “الديري”.

وأضاف “الديري” بأن قوات النظام تهدف من خلال توغلها في منطقة شرق الأوتوستراد (اللجاة) إلى إبعاد نيران الثوار عن شريان قوات النظام في مدينة درعا والأوتوستراد الدولي، مستغلة اتفاق وقف إطلاق النار وجمود الجبهات في محافظة درعا.

وعلى صعيد آخر، اغتيل مساء أمس الأحد المقاتل في لواء (توحيد الجنوب) “عدنان المسالمة”، وذلك بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مجموعة مسلحة في أحياء درعا البلد المحررة، لتكون هذه العملية هي العاشرة من نوعها خلال شهر يناير الجاري.