معهد الدوحة يقدم منح ماجستير للطلاب السوريين

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أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر تقديم منح دراسية للطلاب السوريين للحصول على الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وعلم النفس والعمل الاجتماعي، ودراسة النزاع والعمل الإنساني وذلك ابتداء من العام الجامعي 2017/2018.

ولا يزال باب الترشح لهذه المنح مفتوحا حتى شباط/ فبراير 2017، وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية كاملة لجميع الطلاب المقبولين والمقيمين حاليا في قطر، أما الطلاب القادمون للدراسة بالمعهد من خارج قطر فيستفيدون من تغطية الرسوم الدراسية ومن سكن جامعي وبدل معيشة وتأمين صحي وتذاكر سفر مرة عند الاستقدام ومرة أخرى في حال المغادرة النهائية بعد التخرج.

ويشترط للتأهل إلى هذه المنح أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين السوريين، أو الفلسطينيين السوريين الذين يحملون وثيقة سفر سورية، وتم قبولهم في معهد الدوحة للدراسات العليا حسب متطلبات وشروط القبول بالمعهد.

ومن المتوقع أن يكون القبول في معهد الدوحة وإعلان النتائج في أيار/مايو 2017، وتجري عملية الاختيار وإدارة هذه المنحة من خلال معهد الدوحة للدراسات العليا بالشراكة مع منظمة “جسور” وهي هيئة غير سياسية تضم سوريين يعيشون حول العالم ويعملون لخدمة المجتمع داخل سوريا وخارجها.

أما معهد الدوحة للدراسات العليا فهو مؤسسة أكاديمية مستقلة للتعليم والأبحاث، ليس لها أهداف ربحية، وتعمل حصريا لتحقيق غايات تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع.