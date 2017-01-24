خصومات حتى 92% على الدورات التعليمية على الانترنت بإضافة هذا الرمز

كلنا شركاء: Business Insider- ترجمة هافينغتون بوست عربي

إن كانت سيرتك الذاتية سهلة القراءة، وخالية من الأخطاء المطبعية، وتتميز بخبرة عظيمة ذات صلة بالوظيفة، فحاول إضافة بعض المهارات في نهايتها.

وفي التقرير الذي نشره موقع Business Insider، جمع لك بعض المهارات المرتبطة بمجموعة متنوعة من المهن، ستجد منها ما يستحق أن تسجله في سيرتك الذاتية.

على سبيل المكافأة، يمكنك التسجيل في الدورات أدناه فضلاًعن آلاف الدورات التدريبية الأخرى مقابل 15دولاراً فقط من خلال إدخال رمز SUCCEED15 عند الدفع.

1- Adobe Photoshop

إن كنت تسعى لممارسة مهنة أكثر إبداعاً، مثل تحرير الصور أو تصميم الغرافيك، عادةً ما تكون المعرفة الأساسية ببرنامج فوتوشوب شرطاً مطلوباً.

تتكون هذه الدورة التعليمية من 88 محاضرة قصيرة ستعلّمك كل شيء؛ من تحديد الصور إلى أعقد التقنيات.

يتوافر المساق Mastering Adobe Photoshop CC مقابل 15$ مخفضة بنسبة 70% عن السعر الأصلي وهو 50$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15)

2- Microsoft Excel

يقضي العاملون في المجالات المالية القسم الأكبر من أوقاتهم في إدخال وتحليل المعلومات بواسطة جداول بيانات مايكروسوفت إكسل، لذا فالمعرفة المُعمّقة بأدق تفاصيل البرنامج أمر جوهري بالنسبة لهم.

ستعلمك هذه الدورة أساسيات البرنامج، والصيغ اليدوية، وكذلك بعض أعمال الـVBA (وهي لغة “فيجوال بيسك” المستخدمة في برمجة الإكسل، ويمكن من خلالها ضبط المهام لتجري بشكل أوتوماتيكي).

تتوافر هذه الدورة التعليمية The Ultimate Microsoft Excel Course مقابل 15$ مخفضة بنسبة 92% عن السعر الأصلي وهو 190$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

3- اللغة الإسبانية أو أي لغة أجنبية أخرى

تعلُّم لغة جديدة ليس بالأمر السهل؛ إذ يجبرك على إعادة ترتيب عقلك قليلاً، لكن فوائد تعلم لغة ثانية موثّقة جيداً ومعروفة.

فثنائيو اللغة يمتازون بذاكرة أفضل، وممارسة أفضل للمهام المتعددة، كما أنهم مُفضّلون في بعض الوظائف أيضاً.

تتوافر دورة Spanish for Beginners مقابل 15$ مخفضة بنسبة 25% عن السعر الأصلي وهو 20$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

4- Web development (تطوير الويب)

فهْم أساسيات تطوير الويب أمر مفيد لمجموعة متنوعة من المهن، ليست بالضرورة في مجال التكنولوجيا.

في هذا الكورس التعليمي، يتطرق المدرب كولت ستييل إلى أساسيات لغات الـHTML وCSS وJavaScript بطريقة مفصلة للغاية وسهلة الفهم، وهو ما يبدو خياراً مربحاً لأي مبتدئ.

تتوافر دورة The Web Developer Bootcamp مقابل 15$ مخفضة بنسبة 92% عن السعر الأصلي وهو 200$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

5- WordPress

سواء أكنت محرراً متمرساً تتحول من التحرير المطبوع إلى الرقمي، أم كنت حديث التخرج تستعد لوظيفتك الأولى بعد إنهاء دراستك الجامعية، فينبغي لجميع من يعمل لصالح مواقع على شبكة الإنترنت فهم طبيعة عمل “عقل الموقع” أو ما يسمى back end .

إذ يختلف نظام إدارة المحتوى من إصدار إلى آخر، لكن فهم واحتراف استخدام “وورد برس” يمكن اعتباره نقطة انطلاق ممتازة، وستعلمك هذه الدورة الأساسيات، وهي كل ما تحتاجه لإضافة هذه المهارة إلى سيرتك الذاتية.

تتوافر دورة Getting Started with WordPress مقابل 15$ مخفضة بنسبة 25% عن السعر الأصلي وهو 20$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

6- الخطابة العامة

هناك أمر واحد مؤكد بغض النظر عن مجال عملك، ألا وهو؛ أنك ستحتاج على الأرجح للتحدث أمام حشد كبير من الناس في مرحلة ما من حياتك المهنية.

بعض الناس يمارسون الخطابة بتلقائية وطبيعية، والبعض الآخر لا يفعلون، فإن كنت من الفئة الثانية، يمكن لهذا المساق إفادتك في اكتساب الهدوء والسكون ورباطة الجأش.

تتوافر دورة Public Speaking & Communicating: Skip Theory, Master the Art مقابل 15$ مخفضة بنسبة 92% عن السعر الأصلي وهو 195$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

7- SEO (تحسين محركات البحث)

تعتبر تقنيات “تحسين محركات البحث” أو SEO أداة مميزة لمن تعتمد وظائفهم على حساب عدد النقرات والإعجابات والمشاركات لقياس مدى النجاح.

وعند إضافتك هذه المهارة إلى مجموعة مهاراتك، فأنت تخبر أرباب عملك المحتملين بأنك تملك ما يلزم لتحقق قراءة عالية للمقالات، أو حملات ناجحة على الشبكات الاجتماعية.

ويضيف المدرب عبد الولي في هذه الدورة اختبارات قصيرة في نهاية بعض الأقسام؛ للتأكد من إمكانية تطبيقك هذه التقنيات في سيناريوهات الحياة الواقعية.

تتوافر الدورة التعليمية The Complete SEO Course مقابل 15$ مخفضة بنسبة 70% عن السعر الأصلي وهو 50$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

8- Google Analytics (تحليلات جوجل)

إذا أثارت هذه الدورة SEO اهتمامك، فسيكون الالتحاق بدروس “تحليلات جوجل” خطوة ذكية أيضاً.

إذ إنك تحتاج، بعد تعلم كيفية تحسين الوصول إلى المواد والحملات الخاصة بك، إلى طريقة لتسجيل وتحليل النتائج.

وفي هذه الدورة التعليمية، ستتعلم عن ديموغرافية موقعك، بالإضافة إلى معلومات أخرى هامة مثل معرفة عدد من نقروا لزيارة موقعك أو قصتك أو حملتك.

تتوافر الدورة Google Analytics for Beginners مقابل 15$ مخفضة بنسبة 92% عن السعر الأصلي وهو 195$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).

9- إدارة المنتج (Product management)

يبدو بدء تنفيذ فكرة جديدة وأمام مستثمرين محتملين أمراً صعباً، وسواء أكنت عضو في فريق التسويق لشركة ناشئة، أم تجهز لعرض منتجك في برنامج Shark Tank لاكتشاف المواهب التسويقية، فلا تفوِّت هذا المساق.

وفيه يلخص المدرب تشارلز دو، الذي أسهم في إطلاق التطبيق الأول لناسا، عملية إدارة المنتجات بأكملها، كما يدلي برأيه حول سبب فشل كثير من الأفكار.

تتوافر دورة The Complete Product Management Course مقابل 15$ مخفضة بنسبة 92% عن السعر الأصلي وهو 200$ على موقع Udemy، وذلك عند استخدام الكود (SUCCEED15).