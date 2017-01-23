القيادي (أبو الفتح الفرغلي) يعلن استقالته من (أحرار الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن “أبو الفتح الفرغلي” مسؤول مكتب الدراسات في هيئة الدعوة والإرشاد في حركة أحرار الشام الإسلامية، اليوم الإثنين (23 كانون الثاني/يناير)، استقالته من الحركة.

وقال “أبو الفتح الفرغلي” (مصري الجنسية)، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، وعلى قناته في “تلغرام”: “‏أعلن استقالتي من حركة أحرار الشام، راجياً المولى أن يوفق قادتها وأفرادها إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا جميعاً إلى صراطه المستقيم”، ولم يوضح “الفزعلي” أسباب إعلانه استقالته من الحركة، واكتفى بالكلمات الواردة في تغريدته.

وكانت (أحرار الشام) شهدت تغيرات خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت بإعلان “أبو جابر الشيخ” القائد العام السابق لحركة أحرار الشام الإسلامية، عن حلّ “جيش الأحرار” الذي أسسه قبل نحو شهرين، والذي اعتُبر حينها بمثابة انشقاقٍ في الحركة، وأكّد أن نشأة هذا التجمع قامت على فكرة “الضغط لإصلاح شأن الحركة والسعي الى إعادة بعثتها ونهضتها وتصحيح حالها”، مشدداً على أنه لم يكن بوارد ترك الحركة والانفصال عنها.

كما خاضت (الحركة) معارك مع جند الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، انتهت اتفقت باتفاق الطرفين على حل الخلاف بينهما، وإعادة السيطرة لما كانت عليه قبل بدء الخلاف الأخير، وتشكيل لجنة قضائية لحل ملف المعتقلين لدى الطرفين، في حين أعلنت جبهة فتح الشام اليوم فصل جند الأقصى لأنه لم يلتزم بالبيعة.