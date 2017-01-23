العثور على جثث ثوارٍ في بئرٍ قرب مورك شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تم اليوم الإثنين (23 كانون الثاني/يناير)، التعرف على جثث أربعة من الثوار، وجدت في بئر يحوي عدداً من الجثث المتفسخة، بالقرب من مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

وقال “شاهين الأحمد” مراسل “كلنا شركاء”، إنه تم العثور على بئر يوم السبت الماضي 21 كانون الثاني/يناير، يحوي العديد من الجثث المتفسخة، يُعتقد أن غالبيتها تعود لعناصر من الثوار.

وأضاف بأنه تم اليوم التعرف على أصحاب أربعة من الجثث، وهم من منتسبي جيش إدلب الحر، ثلاثة منهم من بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي.

وأشار مراسلنا إلى أن اثنين منهم شقيقان، هما (أحمد عوض الحلاق، وقاسم عوض الحلاق)، وهما من مرتبات الفرقة الشمالية التي اندمجت مؤخراً في جيش إدلب الحر، ومن أمهر رماة صواريخ (التاو)، ومدفع (بي 9)، حيث تم العقور على جثتيهما بعد اختطاف دام لأكثر من خمسة أشهر، من قبل مجهولين أثناء عودتهما إلى منزلهما.