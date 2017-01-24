أمين سر غرفة تجارة دمشق: التجنيد الإجباري ساهم في هجرة الخبرات الوطنية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

انتقد أمين سر غرفة تجارة دمشق “محمد حمشو”، سياسة النظام في تجنيد الشباب في صفوف قواته، من خلال سوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية، واعتبر ذلك سبباً في هجرة الكثير من الخبرات الوطنية.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن “حمشو” قوله في اجتماع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين مع حكومة النظام، عُقد الأحد 22 كانون الثاني/يناير، إن مشكلةً ساهمت في هجرة الكثير من الخبرات الوطنية التي خسرتها المنشآت الصناعية، وهي الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية.

واقترح “حمشو” وجود بدل داخلي يسهم في عودة الخبرات إلى سوريا، والحفاظ على من بقي، إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الأجنبي يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سوريا المركزي إلى الخزينة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات للأمين القطري المساعد لحزب البعث “هلال هلال”، خلال مؤتمر في شعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، دعا فيها إلى فصل كل مسؤول أولاده خارج سوريا للتهرب من الخدمة الإلزامية، أو الاحتياطية في صفوف قوات النظام.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي، عن “هلال” قوله خلال المؤتمر، إن هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية، مشدداً على أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن لهروبهم من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يجب أن يفصل فوراً ويعفى من مهامه.