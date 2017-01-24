وفد المعارضة في (أستانة): لم يتم الاتفاق على أي بيان ختامي

وليد غانم: كلنا شركاء

نفى “محمد علوش” رئيس وفد المعارضة في محادثات أستانة، التوصل إلى اتفاق على بيان ختامي للمحادثات التي جرت أمس الإثنين 23 كانون الثاني/يناير، وأكد أن ما تم تسريبه غير صحيح.

وقال “علوش” في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “لم يتم الاتفاق على أي بيان ختامي، النص المسرب ليس صحيحاً، ولم نطلع على أي نص”.

وأشار إلى أنه “لا يزال هناك خلاف بين الدول التي ستوقع عليه”، مؤكداً “الفصائل لن توقع عليه”.

وكانت وسائل إعلام نشرت مسودة للبيان الختامي لمحادثات أمس، تشير إلى إنشاء آلية ثلاثية الأطراف لمراقبة وضمان الالتزام التام بوقف إطلاق النار ومنع أي أعمال استفزازية وتحديد كافة طرائف وقف إطلاق النار، كما أكدت المسودة المسربة على عزم الدول الثلاث (إيران وروسيا وتركيا) على محاربة تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام بشكل مشترك، وفصل هذين التنظيمين عن مجموعات المعارضة المسلحة.