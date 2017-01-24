مصادر: إصرار روسي على أن يكون وفد جنيف القادم مختلفاً عن جنيف الاخير

كلنا شركاء: وكالة آكي الإيطالية للأنباء

قالت مصادر أوروبية إن مسؤولين روس أكّدوا لمسؤولين أور,بيين معنيين بالملف السوري أن وفد المعارضة السورية الذي سيشارك في مؤتمر جنيف الرابع المرتقب انعقاده في الثامن من شباط/فبراير المقبل لن يكون نفس الوفد الذي شارك في مؤتمر جنيف السابق الذي عُقد في آذار/مارس 2016.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الروس يسعون لإقناع مسؤولين أور,بيين fأن تشكيلة الوفد السوري المعارض يجب أن تنطلق من تشكيلة الوفد المعارض المشارك في مؤتمر أستانة مع إضافة بعض القوى السورية التي لم تكن مشاركة في أي من مؤتمرات جنيف السابقة، دون التطرق للهيئة العليا للمفاوضات”.

وأوضحت أن المسؤولين الروس لا يرفضون مشاركة بعض الشخصيات من الهيئة العليا للمفاوضات في الوفد للمؤتمر المرتقب على أن تكون مشاركتهم “شخصية”.

وقالت إن “الروس لا يعيرون كثير أهمية للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يعتبر رئيسها قدري جميل حليفاً لروسيا، كما كانوا يصرون في أوقات سابقة على أنه ممثل أساسي للمعارضة السورية، وهو ما شددوا عليه خلال مؤتمر جنيف الثالث الأخير الذي تم تعطيله بسبب عدم التزام النظام السوري بالشروط التمهيدية التي أقرتها الأمم المتحدة الراعية للمؤتمر، كوقف إطلاق النار وفك الحصار عن بعض المدن، والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق الحر لها، وإطلاق سراح المعتقلين”.