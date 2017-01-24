(جيش المجاهدين): لن نقف مكتوفي الأيدي بوجه (فتح الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أكّد (جيش المجاهدين) أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال هاجمتهم جبهة “فتح الشام”، واصفاً هذا الهجوم بـ “الباغي والظالم والمخطط له”.

وفي بيانٍ رسميٍّ أصدره (الجيش) اليوم الاثنين (24 كانون الثاني/يناير) ذكر “إننا لا نفسر ما يحصل اليوم إلا خدمة للنظام وأعوانه لإشغال المجاهدين باقتتالٍ داخليٍّ ينتج عته خلخلة الصفّ الداخليّ بذرائع سخيفة”، مشبهاً هذه “الذرائع” بما كان يتذرع به تنظيم “داعش” في السابق.

وأضاف البيان “سندفع الصائل عن أنفسنا لأنه حق شرعي ثابت بالشريعة”، كما دعا الفصائل العسكرية للاصطفاف معه لقتال ما أسماه “فكر الخوارج”، متوجهاً إلى عناصر بالقول “أنتم من قاتل الظالم ودفع البغي، ثقوا بالله بأنه سينصر المظلوم وسينتقم من كل ظالم، وقوموا قومة رجل واحد ولا تسمحوا لهؤلاء بالبغي عليكم”.

وجاء هذا البيان بعد أنباء تحدثت عن حشد “جبهة فتح الشام” لقواتها لقتال “جيش المجاهدين” في ريف حلب الغربي وحصارها لعددٍ من مقاره العسكرية، دون أن توضح سبب هذا الهجوم.