بعد هجمات (فتح الشام)… أنباء عن انصهار (جيش المجاهدين) في (أحرار الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

عقب حشد جبهة “فتح الشام” لقواتها معلنةً نيتها قتال “جيش المجاهدين” في ريف إدلب وريف حلب الغربي، أكدت مصادر متطابقة أن الأخير اتخذ قراراً اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير) بالانصهار في حركة “أحرار الشام الإسلامية”، دون صدور بيانٍ رسميّ بهذا الخصوص من أيٍّ من الطرفين.

وأشار موقع “عنب بلدي” إلى أن قائد “جيش المجاهدين” صرّح بانضمامهم إلى الحركة، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى حول الخطوة المقبلة. في حين قال الناطق باسم الحركة، أحمد قره علي، إن انضمام “جيش المجاهدين”، جاء بعد هجوم “فتح الشام” على مقراتهم في جبل الزاوية، بحسب المصدر.

كما تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً منسوباً لقائد غرفة عمليات الراشدين النقيب أمين ملحيس، مؤكداً فيه انضمام “جيش المجاهدين” إلى “أحرار الشام”.

في المقابل، لم تعلن المعرفات الرسمية لكل من الحركة و”الجيش” عن هذه الخطوة، في حين أصدر “جيش المجاهدين” بياناً رسمياً شدد فيه أنه لن يقف مكتوفاً في وجه هجمات “فتح الشام”.