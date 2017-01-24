(المحيسني) محذّراً (فتح الشام): اسحبوا أرتالكم واخضعوا للمحكمة

زيد المحمود: كلنا شركاء

توجّه عدد من المشايخ والقضاة الشرعيين، على رأسهم الشيخ عبد الله المحيسني، قاضي (جيش الفتح) إلى جبهة “فتح الشام” بضرورة وقف القتال ضدّ “جيش المجاهدين” والخضوع لمحكمة شرعية.

جاء ذلك في بيان نشره “المحيسني” اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير) على قناته الرسمية على “تيليغرام” وحمل توقيعه إضافة لتوقيع كلٍّ من “عبد الرزاق المهدي، وأبو الحارث المصري، عبد الله المحيسني، ومصلح العلياني”، وجميعهم من المقربين للفصائل العسكرية التي توصف بـ “الإسلامية”.

وقال الموقعون على البيان “لقد وردنا نشوب قتال بين فتح الشام وجيش المجاهدين، وإننا نفتي مجاهدي جبهة فتح الشام قيادة وجنوداً بوجوب الكف عن إخوانهم جيش المجاهدين وسحب الأرتال والنزول العاجل لمحكمة شرعية تعرض فيه فتح الشام أدلتها التي أدت بها لمهاجمة إخوانها، وعلى القضاة سواء كانت مظلمة جنائية أو سياسية أو اتهام بالعمالة والقضاة يعلنون ذلك على الملأ فإن كان القتال حقاً طلب من جيش المجاهدين التوبة والعودة للحق وأصدر الحكم القضائي فيه، وإن كانت اتهامات ظالمة حجزت الجبهة عن ظلمها”.

وأفتى مصدرو البيان بـ “حرمة هذا الاعتداء”، محذرين المقاتلين من “مغبة لقاء الله بدماء تفسد عليه جهاده وتوبقه في أخراه ونذكرهم أن المشاركة بهذا القتال ستحمل المقاتل تبعة ما ينتج عن ذلك من دماء في الساحة وربما سقوط الجبهات واندلاع القتال في كل مكان”.