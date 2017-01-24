موسكو تحذر قوات (بشار الأسد).. ما السبب؟

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أقرّ مسؤول مركز المصالحة الروسي في قاعدة “حميميم” الروسية، خرق قوات النظام للهدنة المبرمة قبل نحو شهر، مؤكداً أن القيادة الروسيا، حذرت النظام “بحزم” بضرورة الالتزام.

ونقلت “روسيا اليوم” عن مسؤول رفيع المستوى في هذا المركز الذي يتخذ من قاعدة “حميميم” مقرا له، عن قلقه من خروقات للهدنة من قبل ما أسماها “القوات السورية الحكومة”.

وقال المسؤول: “قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معينين (في الجيش السوري) بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات”.

وأكد المسؤول أن مركز حميميم “سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت”. في حين “لم يتوفر حتى الآن أي رد رسمي على هذا التصريح من قبل الجيش أو الحكومة في سوريا”، بحسب “روسيا اليوم”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار المضمون من قبل روسيا وتركيا، دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد موافقة النظام والمعارضة عليه، إلا أن قوات النظام بدأت بعد هذا التاريخ هجمةً كبيرةً على منطقة وادي بردى بريف دمشق. كما شهدت مختلف مناطق سيطرة الثوار خروقاتٍ مشابهةٍ من قبل قوات النظام جنوبي البلاد وشمالها.