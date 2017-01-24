دي ميستورا: نقترب من التوصل إلى إعلان نهائي في مباحثات أستانا

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا أن محادثات السلام في أستانا حول سوريا بين وفدي النظام وفصائل المعارضة تقترب من التوصل إلى إعلان نهائي وذلك بعد انطلاق اليوم الثاني للمباحثات.

وقال دي مستورا اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني للمباحثات في العاصمة الكازاخية: “لسنا بعيدين عن إعلان نهائي”، موضحا وجود “محادثات مكثفة جدا لأن الأمر لا يتعلق بورقة، بل بوقف للأعمال القتالية وهو أمر يتعلق بحياة السوريين”.

وتأتي تصريحات دي ميستورا، بعد أن ألمح أسامة أبو زيد المتحدث باسم وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا إمكانية استمرار المحادثات ليوم غد الأربعاء. في حين أن المباحثات حدد لها الاثنين والثلاثاء كموعد لانعقادها.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن أبو زيد القول :”إذا ما رأت الدول الضامنة أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت، يوم إضافي، فإننا سنوافق… نحن لم نأت إلى هنا من أجل يومين فقط، لدينا أهداف تحتاج إلى الوصول إليها”.

وأعرب عن ثقته في أن “الجانب المُضيف، وروسيا وتركيا، تعمل من أجل نجاح اللقاء”.

وقال إن المعارضة تتوقع أن تتفق الدول الضامنة- روسيا وإيران وتركيا- على بيان ختامي رسمي للاجتماع. وأضاف: “لن نعلق على أي مشروع وثيقة، سننتظر نص البيان الختامي الرسمي”.

كما أكد يحيى العريضي (وفد المعارضة السورية) للصحفيين اليوم الثلاثاء إن المعارضة لا تعتزم التوقيع على أي إعلان في محادثات أستانا.