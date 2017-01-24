سفير النظام في روسيا يتراجع عن تصريحاتٍ لوكالة روسية

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ألغت وكالة “انترفاكس” الروسية خبراً كانت نقلت فيه تصريحاتٍ لسفير النظام في موسكو، رياض حداد، عن موافقة حكومته لمشاركة (المعارضة المسلحة) في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

ونقلت الوكالة عن حداد قوله “إننا وروسيا وإيران ندعم مشاركة المعارضة المسلحة، التي انضمت إلى الهدنة في سوريا وتحضر مفاوضات أستانا، في المفاوضات السورية في جنيف”.

وسبق لمصادر دبلوماسية أن ذكرت أنه من المخطط تسجيل بند يؤكد ضرورة حضور المعارضة المسلحة لحوار جنيف، في البيان الختامي لمفاوضات أستانا.

في المقابل، قال سفير النظام في موسكو لموقع “روسيا اليوم” إنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الخصوص على الإطلاق، نافياً صحة التصريح حول مشاركة وفد المعارضة المسلحة في مفاوضات جنيف.