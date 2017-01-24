افتتاح مركز صحيّ في الدانا بريف إدلب

عز الدين زكور: كلنا شركاء

افتتحت مديرية صحة إدلب، أمس الإثنين (23 كانون الثاني/يناير) وبالتعاون مع مجلس الإدارة المحلية في مدينة الدانا بريف إدلب، مركزاً صحياً في المدينة.

المركز جاء بدعم من منظمة “سيما” والتي ترعى العديد من المشاريع الطبية في المحافظة، بحسب ما أوضح رئيس الإدارة المحلية في المدينة “محمود نجار” لـ “كلنا شركاء”.

كما يشمل المركز الصحي، مختلف أنواع العيادات الصحية “عيادة داخلية، عيادة نسائية، عيادة اطفال، عيادة مخبر

عيادة سنية”.

وقال “النجار”: إن المركز سيقوم بتخديم ما يقارب 120 ألف نسمة من أبناء المدينة، بالإضافة للمناطق المحيطة بها.

وكانت “مديرية صحة إدلب” افتتحت مع بداية العام مركزيين صحيين في محافظة إدلب.