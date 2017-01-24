مقتل صحفي سوري في ألمانيا

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قالت النيابة العامة ورئاسة الشرطة في مدينة “بامبيرغ” الألمانية في ولاية “بافاريا” أمس، إنه تم العثور على اللاجئ السوري “محمد رنة” 26 عاماٍ مقتولاً بعدة طعنات في غرفته ضمن أحد مراكز إيواء اللاجئين.

وأكدت النيابة العامة أنها لم تجد دليلاً على أن مقتل اللاجئ السوري وقع بدافع الكراهية، ما يدل على عدم وجود أي خلفية عنصرية للجريمة.

وشكلت المباحث الجنائية لجنة خاصة للتحقيق في الحادث، وفق ما نقل كل من موقع “فوكس” وموقع “فيلت” الإلكترونيين الألمانيين.

وتحدث ناشطون وأصدقاء للاجئ المقتول على مواقع التواصل الإجتماعي، أن تغيب اللاجئ محمد عن دورة تعليم اللغة الألمانية والتي يعد متفوقاً فيها، أثار قلق زملائه، ما دفعهم للتوجه الى الغرفة التي يقيم فيها برفقة مسؤول مركز الايواء، ليعثروا على جثته وهي على أحد الأسرة.

وأوضح الكشف الجنائي أن اللاجئ قتل قبل يومين من العثور عليه بعد تعرضه لعدة طعنات، فيما تحدث بعض الناشطين أن القاتل يُشتبه أنه يكون ألماني يعاني من خلل عقلي.

و”محمد رنة” من أبناء مدينة ادلب، وقد تخرج من كلية الاعلام بجامعة دمشق، وهو شخص هادئ ليس لديه أي مشاكل، وكان من المتفوقين في دفعته، بحسب ما أشار الصحفي أحمد العقدة على صفحته في فيسبوك، وهاجر “الرنة” إلى ألمانيا قبل عام ونصف.