محاولة اغتيالٍ تطال رئيس (دار العدل) في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أصيب رئيس محكمة دار العدل في حوران الشيخ (عصمت العبسي) بانفجارٍ وقع داخل حرم المحكمة في ريف درعا الشرقي، ظهر اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير).

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن عبوة لاصقة انفجرت بساحة المحكمة أُناء خروج رئيسها الشيخ (عصمت العبسي) مما ادى لأصابته ومرافقه، دون معلوماتٍ عن مدى الإصابة.

وكان “العبسي” عُيّن رئيساً لمحكمة “دار العدل في حوران” أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2015 عقب عملية اغتيال رئيس المحكمة الأسبق الشيخ (أسامة اليتيم)، وكان تعرض لمجموعة من عمليات الاغتايل كان أخرها أصابته منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بالتفجير التي استهدف مخفر مدينة (إنخل) الثوري وتسبب بمقتل 14 شخص من الفاعليات الثورية بمحافظة درعا.