(أحرار الشام) تنشر قوات فصلٍ بين المتقاتلين في الشمال السوري

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت حركة “أحرار الشام” أنها ستقف كقوات فصلٍ خلال الاشتباكات الجارية بين “فتح الشام” والفصائل الأخرى في ريف حلب الغربي وريف إدلب.

جاء ذلك في بيانٍ نشرته الحركة اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير) مشيرةً إلى أنها نشرت حواجز “لمنع أي أرتال لجبهة فتح الشام أو غيرها تتوجه لقتال المسلمين والبغي عليهم واستباحة دمائهم وأموالهم بغير حق” مؤكدة أنها “لن تسمح أبداً لكائن من كان أن يعبث بالساحة لأجل مصالحه الفصائلية الضيقة”.

وشددت “أحرار الشام” على رفضها مع بقية الفصائل لمخطط عزل “فتح الشام” واستهدافها من قبل التحالف الدولي، مستدركةً في بيانها “إلا أننا نرى أن بغيهم وعدوانهم على الآخرين دون أي مبرر ولا دليل شرعي وممارستها اللامسؤولة التي نشاهدها الآن هي أعظم ما يخدم العدو في تنفيذ مخخطاته لعزلهم ولإنهاء الثورة عبر الدخول ف نفقي اقتتال داخلي لا نهاية له”.

ودعت الحركة جميع الفصائل وأولها جبهة “فتح الشام” إلى “النزول إلى تحكيم الشريعة في هذه النازلة العظيمة، والقبول بلجنة قضائية شرعية تحكم في هذه الواقعة وغيرها ونحن مستعدون للقبول بما تتمخض عنه من قرارات”.

ودعت “أحرار الشام” في ختام بينها أيضاً الشعب إلى النزول إلى الشوارع، بوصفه كان دائماً صمام الأمان الأول في حماية الثورة من الضياع، وذلك من أجل “الضغط على كل من يبغي ويعتدي من أي فصيل، ويقطع الطرقات على الأرتال المعتدية، كي يحافظ على ثورته ودماء أبنائه في اقتتال داخلي لا نهاية له”.