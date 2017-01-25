الجبير: طهران ترتكب جرائم حرب بسوريا

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت، أبدى الجبير تفاؤله بإدارة ترامب والتعيينات التي أجرتها، مشيدا بقوة “العلاقة الاستراتيجية” بين الرياض وواشنطن.

وقال الوزير إن تدخل بلاده في الأزمة اليمنية جاء نتيجة طلب الحكومة الشرعية في اليمن، من أجل “منع الانقلابيين الموالين لإيران وحزب الله من السيطرة على البلاد”.

وطالب الجبير إيران بـ”تبني سياسات منطقية مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين”، معتبرا ما تقوم به طهران في سوريا “جرائم حرب”.

وقال آيرولت إن بلاده تسعى بمساعدة السعودية لدحر التنظيمات الإرهابية التي تهددهما، مشددا على أن “مكافحة الإرهاب هي مكافحة داعش وجبهة النصرة أولا”.

وأضاف الوزير الفرنسي: “نثق بالقوات العربية العاملة على استعادة الموصل (في العراق) والرقة (في سوريا) من تنظيم داعش”.

وتطرق آيرولت إلى عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، معتبرا أنه “لا سلام دون إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.