اشتباكات (أحرار الشام) و(فتح الشام) تتسبب بقتيل مدني في كفرنبل

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توفي الشاب “محمد واهب العبيدو” من أبناء مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/يناير، متأثرا بجراح أصيب بها.

وكان “العبيدو” أصيب ظهر اليوم إثر الاشتباكات التي دارت عند مدخل مدينة كفرنبل الغربي، بين “فتح الشام” و”أحرار الشام”، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة مع عدد من الجرحى.

ونقل ناشطون محليون وقوع العديد من الجرحى والقتلى نتيجة الاشتباكات الواقعة، بينما مازالت “فتح الشام” تتمركز عند مداخل مدينة “كفرنبل”.

ويشار إلى أن اشتباكات عنيفة بين الطرفين وبعض الفصائل منذ أيام، والتي تودي بضحايا وجرحى مدنيين.