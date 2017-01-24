اختفاء الناشط (بهاء الحلبي) بريف إدلب

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل خبر اختفاء الناشط السوري “بهاء الحلبي” من مدينة إدلب، الخميس (24 كانون الثاني/يناير).

وبحسب ما أفاد الناشطون، فإن “الحلبي” اختفى بعد قيام مجموعة تابعة لجيش الفتح بمداهمة منزله في مدينة إدلب.

الحلبي، ناشط إعلامي من مدينة “حلب”، عمل على توثيق المجازر وقصف النظام على المدينة، طيلة الحملة العسكرية على المدينة، وبعد اتفاق إجلاء المدنيين والعسكريين من مدينة حلب، استقر “الحلبي” في مدينة إدلب.

فيما نفت القوة الأمنية لجيش الفتح في مدينة إدلب على لسان “أبو الحارث شنتوت” قيام القوة الأمنية باعتقال الناشط “بهاء الحلبي” مؤكداً أن مجهولين داهموا مكان إقامته في مدينة إدلب وقاموا باختطافه، وأشار إلى أن القوة الأمنية تعمل على ملاحقة الفاعلين، والتحقق من هويتهم.

وكان المركز السوري للحريات، قد وثق اعتقال “إعلاميين” من قبل “جيش الفتح” في إحصائيته عن شهر كانون الأول 2016.