تحركات احتجاجية تتصاعد وتيرتها في إيران

حذيفة العبد: كلنا شركاء

تشهد مختلف أنحاء المحافظات الإيرانية مظاهرات احتجاجية موجّهة بشكلٍ خاصّ ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والفساد الذي يستشري في البلاد، وارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الماضي الذي شهد سبعة حركاتٍ احتجاجيةٍ على الأقل، بحسب فريد معصوم، عضو منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة.

وأشار عضو المنظمة في رسالةٍ خصّ بها “كلنا شركاء” إلى صعوبة تسجيل جميع الإحتجاجات الشعبية بسبب شدة الرقابة والخناق الا أن المراسلين التابعين للمقاومة ينقلون أخبار الإحتجاجات بخرق أجواء التعتيم والرقابة إلى وسائل الإعلام التابعة للمقاومة وطبعا تعتبر ذلك قسما ضئيلا من الواقع في التحركات الإحتجاجية.

ورغم صعوبة التوثيق، فقد تمكنت المنظمة من توثيق تسعة تحركات احتجاجية ضد النهب وأعمال نظام ولاية الفقية القمعية خلال أسبوع واحد في الفترة الممتدة بين السابع عشر والثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري:

تجمع احتجاجي لأعضاء تعاونية السكن في تبريز

احتشد جمع من عوائل أعضاء تعاونية السكن رقم 2 للهيئة العامة للضرائب في محافظة أذربايجان الشرقية مقابل المحافظة في تبريز.

وأعلن المحتجون في التجمع الذي اقيم يوم الاحد أنهم وبعد مضي 133 عاما يعيشون في برجين غيرمكتملين وهم على وشك مصادرة وحداتهم السكنية من قبل المصرف الوطني (بنك ملي).

تجمع احتجاجي للمتقاعدين مقابل برلمان النظام

عاد جمع من المتقاعدين المبكرين لمنظمة التأمين الاجتماعي يوم الاحد 22 يناير ليشكلوا تجمعا احتجاجيا مرة أخرى في الاسابيع القليلة الماضية وأكدوا : «نحن نطالب بدفع رواتبنا المتأخرة ومخصصات التقاعد المبكر».

تجمعات احتجاجية في رشت وآبيك

نظم سواق مصلحة نقل الركاب في رشت وأهالي آبيك تجمعا احتجاجيا.

ففي رشت احتشد صباح يوم الأحد 222 يناير جمع من سواق مصلحة نقل الركاب مقابل الشركة معترضين على عدم دفع رواتبهم منذ الشهور القليلة الماضية.

وحضر المدير التنفيذي للمصلحة بين المعتصمين خوفا من توسع نطاق الاحتجاج ووعد بأن مشكلة السواق سيتم معالجتها بحلول نهاية الاسبوع.

كما وفي «آبيك» تحشد جمع من الأهالي في اليوم نفسه احتجاجا على احداث منجم في المدينة. انهم من خلال التحشد في الاراضي الشمالية للمدينة أعلنوا اعتراضهم على تلوث الهواء الناجم عن احداث معدن بمساحة 181 هكتارا.

تجمع احتجاجي لعمال معمل «هبكو» في مدينة اراك

تواصل اليوم الأحد 22يناير تجمع احتجاجي لعمال معمل «هبكو» في مدينة اراك الذي بدأ يوم 7كانون الثاني /يناير. انهم قاموا بتنظيم تظاهرة ومسيرة لاحتجاج على عدم صرف أجورهم المتأخرة وعدم الإهتمام بمطاليبهم من قبل عناصر سارقه و نهابه للنظام.

وكان العمال المحتجون في معمل «هبكو» قد واصلوا يوم السبت 21يناير احتجاجهم مقابل مبنى المحافظة في المحافظة المركزية واستمر اليوم 222يناير احتجاجهم في فناء المعمل. وهم أكدوا سيواصلون تجمعاتهم كل يوم مالم يتم اعادة أسهم المعمل إلى القطاع الحكومي.

تجمع احتجاجي لعمال معمل«نورد زرفام» بمدينة يزد

اخراج 160 عاملا عقب تسليم معمل صهر« نورد زرفام» في قضاء اشكذر إلى مدير هندي.

وأفادت اخبارواردة أن تسليم المعمل إلى المدير الهندي رغم أن المعمل يحظي بإنتاج وبيع مناسب الا انه سببب منذ حوالي أسبوعين في أن المدير الجديد يمنع دخول عمال لهم مدة خدمة 5سنوات. وتم ابلاغ العمال بأن يراجعوا لتصفية الحسابات لان المدير الجديد ينوي توظيف عمال هنود لاستمرارعمل المعمل. ونظم العمال الكادحون في المعمل يوم السبت 22كانون الثاني/يناير تجمعا مقابل مبنى المحافظة في يزد للاحتجاج على هذا التعامل معهم.

والجدير بالذكرأن معمل صهير«نورد زرفام» في محافظة يزد ينشط في مجال تصنيع وإنتاج قوالب الفولاذ.

تجمع احتجاجي مقابل مبنى المحافظة في كرمان

صباح يوم السبت 21كانون الثاني /يناير نظم جمع من موظفي مؤسسة«ثامن الحجج» في مدينة كرمان تجمعا احتجاجيا مقابل مبني المحافظة. وبحسب أحد العمال المحتجين : نحن مايقارب 400موظف المؤسسة في 33فرعا بمحافظة كرمان أصبحنا عاطلين عن العمل منذ يناير في العام الماضي مع تعطيل تدريجي لفروع المؤسسة في كرمان. وحسب العامل عقب صدور اوامر لوقف نشاطات المؤسسة من جانب المجلس النقدي الأعلى ، المصرف المركزي وجهاز القضاء جميع 2700عامل في 480فرعا أصبحوا عاطلين عن العمل.

تجمع احتجاجي لعمال شركة«الإتصالات» في محافظة لورستان

نظم جمع من متعاقدي شركة الإتصالات في لورستان يوم الخميس 19 كانون الثاني /يناير2017 تجمعا احتجاجيا مقابل مبنى المحافظة تزامنا مع زيارة وزيرالداخلية للملا روحاني لمدينة خرم آباد بمحافظة لورستان.

وردد المحتجون شعار:« العقد المباشر حقنا المؤكد» كما رددوا شعار «الله اكبر»

العمال المحتجون طالبوا بالتوظيف الرسمي في شركة الإتصالات. ويعد هذا التجمع ضمن سلسلة تجمعات متكررة شهدتها المحافظة خلال الأشهرالأخيرة.

تعتبر مشكلة متعاقدي شركة الإتصالات في محافظة لورستان مشكلة عامة وليست فقط في محافظة لورستان.

تجمع في مدينة تبريزاحتجاجا على تلوث الهواء

نظمت مجموعة من أهالي مدينة تبريز يوم الأربعاء 18 كانون الثاني /يناير2017 تجمعا مقابل دائرة البيئة احتجاجا على تلوث الهواء في المدينة.

وأكد المجتمعون الذين كانوا بيدهم لافتات احتجاجية قائلا: اليوم تم إعلان الهواء الصافي في المدينة الا ان الهواء صار أكثر تلوثا في مدينة تبريز.

تجمع احتجاجي لموظفي مصفى النفط في مدينة كرمانشاه

يوم الثلاثاء 17كانون الثاني/يناير2017 نظمت مجموعة من موظفي مصفي النفط تجمعا في موقع المصفى للاحتجاج على تسليم المصفى إلى عصابات نهابة تحت عنوان خصخصة في موقع المصفى. وبحسب بعض الموظفين من المقرر أن يسلم المصفى من قبل عصابات نهابة بأسعار زهيدة إلى المديرالعام لمعمل «بيستون» لإنتاج حليب.