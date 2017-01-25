فعاليات (سراقب) تحيّد المدينة عن اقتتال الفصائل

كلنا شركاء: رصد

دعت الفعاليات المدنية والثورية في مدينة سراقب بريف إدلب، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني، إلى تحييد وتجنيب مدينة سراقب لأي اعتداء أو اقتتال أو اشتباك حاصل بين الفصائل العسكرية.

وجاء بيان المدينة، على خلفية النزاع القائم بين فصائل “فتح الشام” و”جيش المجاهدين”، تبعها العديد من المناوشات بين باقي الفصائل، كان أبرزها في مدينة “كفرنبل”.

وناشدت الفعاليات في بيانها، الفصائل العسكرية المتنازعة إلى وقف الاعتداءات الحاصلة فيما بينها، كما أكدت على تمسكها واستمرارها في الثورة، حسب البيان.

بيان الفعاليات كما بدا، حمل توقيع لجنة الحراك السلمي في المدينة، ومجلس الشورى، الشرطة الحرة، بالإضافة إلى مجلس محلي المدينة.