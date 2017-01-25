البنتاغون يعترف بوجود قاعدة للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا

قال ممثل البنتاغون: “لأسباب أمنية، نحن لا نكشف عن مكان تواجد القوات الخاصة الأمريكية”.

كلنا شركاء: سبوتنيك

قال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين —غالاوي، لوكالة “سبوتنيك”: إن “التقارير حول وجود قاعدة للتحالف الدولي في منطقة الحسكة تضم 800 عسكري من القوات الخاصة، غير دقيقة”.

وأشار إلى أنه، “في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال 200 عسكري إلى سورية بالإضافة إلى 300 عسكري كانوا هناك بالفعل”.

وأضاف ممثل البنتاغون: “لأسباب أمنية، نحن لا نكشف عن مكان تواجد القوات الخاصة الأمريكية”، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “تواصل تجنيد وتدريب وتجهيز وتقديم المشورة للشركاء الموثوق بهم في سوريا لمحاربة جماعة “داعش” الإرهابية”.

وكانت صحيفة “ديلي صباح” التركية قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بنت قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا، على بعد 70 كم من الحدود مع تركيا، و50 كم من الحدود مع العراق، نقلا عن مصدر في “قوات سوريا الديمقراطية”، وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة نشرت في القاعدة 800 عسكري.