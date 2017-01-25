واشنطن تمنع دخول المهاجر السوري المعروف باسم (رجل الشوكولاتة) إلى أراضيها

رغم تلقيه دعوة رسمية من حاكم ولاية فيرمونت

كلنا شركاء: رائد صالحة- القدس العربي

أشار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اثناء إلقاء خطاب في الأمم المتحدة إلى قصة مهاجر سوري ناجح ينتمى إلى عائلة معروفة جداً في انتاج الشوكلاتة الفاخرة في منطقة شمال نوفا سكونيا ولكن هذا المديح لم يمنع السلطات الأمريكية من منع اللاجئ السوري من دخول اراضيها في مطلع الاسبوع الجاري.

وأبلغت السلطات الأمريكية هذا القرار للمهاجر السوري طارق حداد على نقطة الحدود بين ولاية فيرمونت ومنطقة كيبك اثناء محاولته العبور للولاية للقاء حاكم الولاية والقاء كلمة في مدرسة محلية ومحطة اذاعية حول نجاح عائلته في انتاج «السلام مع الشوكولاتة»، وقد اعتقد حداد بان دعوة حاكم الولاية هي كل ما يحتاجه لعبور الحدود ولكنه سرعان ما تعلم ان معظم المقيمين الدائمين في كندا بحاجة إلى تأشيرة وجواز سفر لدخول الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من الحدود الأمريكية بانه لا يمكن العثور على طريقة للالتفاف على قوانين عبور الحدود حتى لو كان الامر يتعلق برجل معروف تلقى دعوة رسمية من حاكم، واضاف هؤلاء بان للمهاجر قصة رائعة وان اجتماعه مع الحاكم مهم للغاية وهم على استعداد للترحيب به في أي وقت اذا عاد عبر القنوات الرسمية وفقاً للقواعد.

وذكر حداد بانه سيحاول ثانية المرور إلى الولايات المتحدة رغم إصابته بخيبة الامل، وقال إن لديه العديد من الاصدقاء الذين يشجعونه على زيارة ولاية فيرمونت وان حاكم الولاية فيل سكوت دعاه للنقاش بعد ان سمع عن قصة عائلته.

وقد روى رئيس الوزراء الكندى قصة عائلة المهاجر السوري في الأمم المتحدة قائلاً بان العائلة كانت تدير لفترة طويلة مصنعاً للشوكولاتة قبل ان يتعرض لتدمير كامل بصاروخ في عام 2012 اثناء الحرب الأهلية المستمرة، وبعد ذلك فرت العائلة إلى لبنان ثم هاجرت إلى كندا، وهناك حققت العائلة نجاحاً تجارياً يستحق الثناء.