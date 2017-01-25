عبدالله الثاني في موسكو اليوم لمحادثات مع بوتين حول سورية

كلنا شركاء: أ ف ب- الحياة

أفاد بيان عن الديوان الملكي في عمّان أمس بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزور موسكو اليوم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات عن الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب.

وأوضح الديوان في بيان أن الملك عبدالله سيجري محادثات مع بوتين تتناول «تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية وعملية السلام» و «جهود محاربة الإرهاب وعصاباته» و «العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية».

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موجود في موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والبحث معه في «العلاقات الثنائية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود السلام المبذولة وتطورات الوضع في المنطقة».

وتؤكد عمان منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 أهمية التوصل الى «حل سياسي شامل» يضمن الأمن لسورية ووحدة أراضيها. وما زال الأردن، من بين دول عربية قليلة، يحتفظ بعلاقات ديبلوماسية مع سورية التي يشترك معها بحدود يقارب طولها 370 كيلومتراً.