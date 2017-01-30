من الصحافة التركية: حال سوريا بعيد اجتماعات أستانة…..

كلنا شركاء: أفق أولوطاش -صحيفة أكشام- ترجمة ترك برس

دخلت المفاوضات السياسية السورية مرحلة جديدة مع بداية اجتماعات أستانة. حيث عقد اجتماع أكثر واقعية وتلبية للحد الأدنى من التوقعات، أفضل بكثير من الاجتماعات السياحية التي كانت تعقد في جنيف.

أستانة في الأساس عبارة عن اجتماع مؤسس تحت ضمان تركي-روسي يهدف إلى تحويل قرار وقف إطلاق النار في سورية إلى قرار منهجي ودائم, وليكون بمثابة دورة تدريبية للنظام والمعارضة لإجراء حواراتهم القادمة.

يستمر تطبيق قرار وقف إطلاق النار في سوريا على الرغم من انتهاكات النظام وخصوصا في منطقة وادي بردى. حيث يعطي اجتماع أستانة الأولوية لإيقاف الصراع وإنشاء آلية جديدة تعمل على مراقبة الانتهاكات بشكل منهجي.

ستقوم تركيا وروسيا وإيران خلال الأيام المقبلة باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق ما يهدف إليه اجتماع أستانة. كما تجري في الوقت نفسه تطورات مهمة ستحدد المسار العام للأزمة في سوريا.

يمكننا البدء بعد ذكر التحذيرات التي وجهتها روسيا إلى النظام مباشرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة بسبب انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار في سوريا. حيث تقوم روسيا بضمان إلتزام النظام السوري بقرار وقف إطلاق النار.

بعد محاولات روسيا لإضفاء الشرعية على استهدافها للمناطق المدنية بحجة وجود داعش وتنظيم القاعدة في تلك المناطق أصبح من المهم جداً أن تقوم بالإبلاغ عن الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري حيال قرار وقف إطلاق النار.

أظهرت روسيا “بالخلاف عن إيران والنظام السوري” تفهّمها لنقطة مهمة وهي عدم التمكن من حل الأزمة السورية اعتماداً على الأساليب العسكرية.

ترغب روسيا من خلال تدخلها في مجريات الأمور في إنهاء الأزمة السورية بعد تغيير مسارها دون اتخاذ المزيد من المخاطر. بينما أصبحت العقبة الأكبر أمام إنهاء الأزمة السورية هي اختلاف وجهة نظر إيران والنظام عن وجهة النظر الروسية.

كان النظام وإيران أكبر المشوهين لاجتماع أستانة بسبب استهدافه لتطبيق قرار وقف إطلاق النار في سوريا.

يريد النظام وإيران الاستمرار في العمليات الهجومية. من المحتمل أن يزيد التوتر بين هذه القوى خلال الأيام المقبلة. حيث بدأت فترة منافسة جديدة بين القوى الروسية والإيرانية المستفيدة من النظام السوري.

على خلاف إيران فإن الدعم الموجه من قبل روسيا إلى النظام محدود. تمكن النظام من تحقيق التوازن بين روسيا وإيران طيلة هذه المدة, لكن إيقاف الصراع سيزيد من صعوبة تحقيق هذا التوازن.

من ناحية أخرى, تتحد قوى المعارضة وتعيش صراعات داخلية بين بعضها البعض في الوقت نفسه. حيث كانت هيئة المفاوضة في أستانة أكبر دليل على استغناء المعارضة المسلحة عن المعارضة السياسية.

أصبحت المعارضة المسلحة هي المخاطب الأساسي خلال هذه الفترة. لكن لا تزال الانقسامات تحافظ على استمرارها. يعتبر أحرار الشام إحدى المجموعات المضطربة. حيث تتحد مع القوى القادمة من الخارج, بينما تعيش صراع منهجي في داخلها.

الإستراتيجية التي يحاولون اتباعها ليست واضحة. لكن المشكلة الأكبر هي جبهة فتح الشام. حيث أصبحوا يشكلون قوة انفصالية كبيرة في الشمال. كما قامت داعش بدعم جند الأقصى ضد أحرار الشام في البداية, لكنها بدأت بتطهير بنيتها من عناصر جند الأقصى الآن.

يستمر الصراع ضد باقي مجموعات المعارضة. حيث أصبحوا مع داعش ضمن أهداف اجتماع أستانة. سيكون دفع ثمن التحالف مع جبهة فتح الشام أكثر صعوبةً بالنسبة إلى بعض مجموعات المعارضة خلال الفترة المقبلة.

يتوقع الروس مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة. لأنه لا بد من مشاركة أمريكا في هذه المرحلة. إن للرئيس الأمريكي “ترامب” وجهة نظر مشابهة لوجهة النظر الروسية تجاه سوريا, ويعتمد الروس على ذلك قليلاً. في جميع الأحوال فإن الأطراف ستكون أكثر واقعية خلال جنيف بعد الانتهاء من أستانة. وإن لم تكن الأجواء توحي بالتفاؤل, إلا أن باقي الممثلين “على خلاف النظام السوري وإيران” يعتقدون أن المرحلة القادمة ستشكّل فرصة جيدة.