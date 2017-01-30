(بالفيديو) موسيقار تركي يهدي أغنية لحلب بثلاث لغات

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لحّن الموسيقار التركي “أوميت موراري”، أغنية للسوريين أطلق عليها اسم “حلب يا روحي” باللغات التركية والعربية والانجليزية.

وقال “موراري” إن لحن الأغنية هذا، جاء للتعبير عن تضامنه مع أسر وأطفال شرقي حلب الذين أُجبروا على ترك منازلهم وديارهم بسبب آلة القتل التي تسفك الدماء في عموم البلاد منذ قرابة 6 سنوات.

ولفت إلى أنه نشر أغنيته في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لاقت صداً كبيراً ونالت إعجاب العديد من المتابعين لصفحاته في تلك المواقع.

ودعا “موراري” كافة المسلمين إلى بذل كل ما بوسعهم لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا، والوقوف في وجه بعض الدول التي لعبت دوراً في مأساة أهالي حلب وإطالة أمد الحرب في سوريا.

وفي هذا الصدد، استطرد بقوله: “على كل فرد منّا أن يقدّم شيئاً للسوريين عامة ولأهالي حلب المظلومين على وجه الخصوص، وانطلاقاً من إيماني بهذا المبدأ قمت بتلحين هذه الأغنية وإهدائها لهم، لأنني لا أجيد سوى هذه المهنة”.

وفي 22 ديسمبر/كانون أول 2016، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، التي كانت تحاصرها قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية له، بالتزامن مع عمليات إجلاء مماثلة تمت من بلدتي “كفريا” و”الفوعة” المحاصرتين من قبل المعارضة، بريف إدلب.

ومع خروج المحاصرين، باتت كامل الأحياء الشرقية لحلب خاضعة لسيطرة النظام.