كتيبة نسائية رديفة لفوج الاقتحام في الحسكة

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

شكل فرع حزب “البعث” في الحسكة مؤخراً أول كتيبة نسائية تابعة له تحمل اسم “خنساوات سوريا” في مناطق سيطرة قوات النظام في منطقة القامشلي والحسكة.

مصدر خاص أفاد لـ “كلنا شركاء” أن رئيس فرع حزب البعث في الحسكة بمساعدة ” جازية طيعمة ” وهي عضوة في قيادة فرع الحزب أيضاً قاموا بتشكيل هذه الكتيبة النسائية بالتعاون مع كل من الفروع الأمنية ورؤسائها وهم كل من رئيس فرع الأمن العسكري بالقامشلي العميد “علي ذياب”، والعميد “محمود مهنا” رئيس فرع أمن الدولة، والعميد “ناظم” قائد الفوج 154.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الدورة الأولى كان عددها مؤلفاً من 150 عنصراً نسائياً تتراوح أعمارهن بين /20-35/ عاماً وبغالبيتهن ينتمين إلى القرى الجنوبية للحسكة التي تقع بين محافظتي ” دير الزور والحسكة ” وبعضهن من ريف القامشلي الجنوبي، وبشكل مبدئي ستشرف على هذه الكتيبة النسائية “جازية طعيمة”.

ستكون مهمة الكتيبة في المرحلة القادمة الحراسة المشتركة مع “كتائب البعث” في عدد من الدوائر الحكومية المتبقية في المربعين الأمنيين في كل من “القامشلي والحسكة” إضافة للتدريب على السلاح المتوسط والخفيف وقد شوهد في الآونة الأخيرة عدة نساء باللباس العسكري المموه في المربع الأمني بالحسكة وبخاصة بجانب مديرية التجنيد وقصر العدل.

ويذكر بأن هذه الكتيبة النسائية قامت بالتدريب في قريتي “حامو وطرطب ” الواقعتين في جنوبي مدينة القامشلي وهما تابعتين للفوج 154.