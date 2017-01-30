مسؤول امريكي: حاملو البطاقة الخضراء لا يشملهم قرار ترامب

كلنا شركاء: أ ف ب

اكد مسؤول بارز في البيت الابيض الاحد ان الحظر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على دخول مواطني عدد من الدول الاسلامية الى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الاراضي الاميركية.

وقال كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس ان الحظر المؤقت “لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء”.

الا انه اكد في تصريحاته لشبكة “ان بي سي” ان اي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة — ومن بينهم المواطنون الاميركيون – سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير افادت ان الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الامن القومي.

والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الامن القومي تسمح للاشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالاقامة والعمل على الاراضي الاميركية، وهي تثبت ان حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.

واضاف بريبوس “نحن لم نعد هيكلة وزارة الامن القومي، وبالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء فان القرار لا يؤثر فيهم”.

وبشان تاثير قرار ترامب على المواطنين الاميركيين، قال “اعتقد انك اذا كنت مواطنا اميركيا تكرر زيارة ليبيا، فمن المرجح ان تخضع لمزيد من التحقيق عند وصولك الى المطار”.

كما لمح بريبوس الى ان الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وايران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن ان يتوسع ليشمل دولا اخرى.

واورد “قد نحتاج الى اضافة دول اخرى الى الامر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع .. بدأنا بهذه الدول السبع″.