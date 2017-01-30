(درع الفرات) تسيطر على تلتين قرب (الباب) وقوات النظام تواصل تقدمها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار المشاركة في معركة “درع الفرات” عن سيطرتها مساء الأحد (29 كانون الثاني/يناير) على تلتين تشرفان على مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” الذي يسيطر على المدينة.

وأوردت غرفة عمليات “حوار كلس” في بيان لها أن مقاتليها سيطروا على تلتي “الكروم” و”511″ شرق مدينة الباب، معلنةً اقترابها من المدينة التي تسعى قوات “درع الفرات” للسيطرة عليها.

في المقابل، أشارت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم إلى مقتل طفلين وإصابة ثمانية أشخاص بجروح جراء قصف للمدفعية التركية على مدينة الباب.

من جانبٍ آخر، أعلنت قوات النظام سيطرتها على نقاط جديدة للتنظيم على الطريق الواصل بين مدينتي حلب والباب، لتقترب بدورها من مدينة الباب بعد سيطرتها على قريتي المشيرفة و طومان البعيدتان عن “الباب” حوالي تسعة كيلومترات.

وكان الثوار قد تمكنوا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري من من السيطرة على قرية السفلانية، وفي السادس والعشرين من ذات الشهر سيطروا على قرية المقري وتلتها، وقتلوا 13 من عناصر التنظيم.

وتترافق الاشتباكات مع قيام مدفعية وسلاح الجو التركي بقصف مدينة الباب، حيث أدت القذائف والقصف العشوائي لاستشهاد وجرح العشرات من المدنيين في المدينة خلال الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أنّ رئاسة الأركان التركية، تقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، لزيادة فعّالية عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي، بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية.