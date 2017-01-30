الولايات المتحدة تبعد ستة سوريين بينهم مسيحيون اتوا من بيروت

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ابعد ستة سوريين بينهم مسيحيون من مطار فيلادلفيا الاميركي وعادوا الى بيروت من حيث غادروا، كما اعلن الاحد لوكالة فرانس برس مسؤول في مطار بيروت.

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه “انهم ستة اشخاص بينهم سوريون مسيحيون. ابعدوا من مطار فيلادلفيا السبت وعادوا الى بيروت الاحد” قبل ان يعودوا الى سوريا.

وقال المسؤول ان ثلاثة اطفال بين المبعدين. وكانوا وصلوا الى الولايات المتحدة من طريق الدوحة لعدم وجود رحلات مباشرة بين بيروت والولايات المتحدة منذ الثمانينات عندما كان لبنان يشهد حربا اهلية.

والمرسوم الذي وقعه الجمعة الرئيس الاميركي دونالد ترامب يحظر دخول رعايا سبع دول مسلمة هي ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة.

كما يحظر دخول كل اللاجئين مهما كان اصلهم لمدة 120 يوما، ولفترة غير محددة للاجئين السوريين. وتشهد سوريا حربا اهلية دامية منذ 2011.

وبعد انتهاء فترة ال120 يوما ينص المرسوم على اعطاء اولوية للاجئين المضطهدين بسبب ديانتهم، وهي عبارة تشير ضمنا الى مسيحيي سوريا والعراق.