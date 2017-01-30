محفوض: تبجيل (حزب الله) للنظام السوري استفزاز للبنانيين

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رأى رئيس حركة “التغيير” المحامي ايلي محفوض، في بيان، أنه “لو يكف بعض مسؤولي “حزب الله” من التبخير والتبجيل والإطراء بإنجازات النظام السوري لأنهم بذلك إنما يستفزون معظم اللبنانيين الذين عانوا من جراء الاحتلال السوري وجرائمه بحقهم وبحق لبنان”.

وقال: “ان وضع اللبنانيين من قبل “حزب الله” أمام حتمية وظيفة الحزب بالدفاع عن لبنان مردودة لأنهم ومهما تفاخروا بدورهم سيبقون ميليشيا مصيرها تسليم سلاحها للدولة والتحول من ميليشيا مسلحة الى حزب سياسي شأنهم شأن سائر الأحزاب اللبنانية”.