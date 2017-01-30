إبراهيم الجبين يوقّع (عين الشرق) في مدينة كولن الألمانية والمطرود يقدّم قراءة نقدية لها

وليد غانم : كلنا شركاء

يستعد الكاتب والصحافي السوري إبراهيم الجبين لتوقيع روايته “عين الشرق – هايبرثيميسيا 21” والتي صدرت مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمّان.

الرواية هي الثانية للكاتب الجبين، بعد “يوميات يهودي من دمشق” التي أثارت الكثير من الجدل بسبب تناولها لموضوعين اعتبرا حين صدورها في العام 2007 من المواضيع المحرمة، وهما يهود دمشق، وعلاقة قادة تنظيم القاعدة مع الأجهزة الأمنية.

ويواكب إطلاق الرواية، قراءة نقدية للشاعر والناقد محمد المطرود وذلك في الديوان الشرقي الغربي بمدينة كولن الألمانية، وقراءات من الكتاب باللغة الألمانية، في الثامنة من مساء يوم السبت الرابع من شباط/ فبراير القادم.

يقول الناشر ماهر كيالي المدير العام للمؤسسة العربية للدارسات والنشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” إن رواية الجبين “تدور أحداثها في دمشق، وتشكّل إضافة نوعية لمسيرة السرد العربي المعاصر”.

أما إبراهيم الجبين فقد قال لـ “كلنا شركاء” عن روايته الجديدة “هذا العمل يشكّل منعطفاً كبيراً بالنسبة لي، كونه يقدّم تقنيات جديدة في الكتابة، تستند إلى التوثيقي واليومي في الوقت ذاته، مع إيقاعية صعبة تتحدى مزاج القارئ، وتستدرجه. ولا تريد أن تفرض عليه التأثير من خلال مؤثرات عادية توجد عادة في الروايات، بل بإنشاء صلات خاصة معه عبر التفاصيل، التي يشعر بحرارة أنه عاشها بنفسه، وليس ملك الكاتب وحدهن أو ملك الشخصيات”. ويضيف الجبين المقيم في ألمانيا منذ سنوات “اختبرت هذا في (عين الشرق) وحتى الآن الرواية تبني علاقات ناجحة جداً مع القراء، لأنها تحترم عقولهم، ولا تهبط عليهم من أبراج وهمية عالية، ولا تهين ذوائقهم الجمالية أو قدراتهم العقلية”

الرواية تصف بدقة ما كان يجري قبل انطلاق الثورة السورية، بكل المقدمات الإنسانية والاجتماعية والسياسية وحتى المعمارية الثقافية التي أدت إلى تفجرها. وقد اعتبرها النقاد وثيقة على عهد كامل عاشته الأجيال في سوريا ما قبل الانتفاضة الشعبية في العام2011.

يشار إلى أن ريع بيع النسخ كاملاً، سيذهب إلى مبادرة مركز “لينداو” الطبي من أجل سوريا، العضو في جمعية إعانة أطفال الحروب الألمانية.

عنوان الديوان الشرقي الغربي في مدينة كولن:

Huhnsgasse 41-51/köln 50676