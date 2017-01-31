نتنياهو: لا يمكن ترك عدوان إيران دون رد

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استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عملية اختبار صاروخ باليستي نفذتها طهران الأحد، مؤكدا أنه سيحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تجديد العقوبات ضد إيران.

وقال نتنياهو في شريط فيديو نشر على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني: “أعتزم أن أبحث خلال اللقاء القريب مع الرئيس ترامب (في 15 فبراير/شباط بواشنطن) استئناف العقوبات ضد إيران، العقوبات بسبب الصواريخ الباليستية، والعقوبات بسبب الإرهاب”.

وانتقد نتنياهو بشدة الاتفاق الذي أبرمته مجموعة دول “5 + 1″، من بينها الولايات المتحدة أثناء رئاسة باراك أوباما، مع إيران للحد من برنامجها النووي مقابل إنهاء العقوبات المتعددة الأطراف، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة “حل مشكلة هذا الاتفاق الفاشل حول الأسلحة النووية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “إيران أطلقت من جديد صاروخا باليستيا”، معتبرا هذه الخطوة “انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2231”.

وشدد نتنياهو بهذا الصدد على أنه “لا يمكن ترك عدوان إيران دون رد”.

ويعد نتنياهو من أكبر منتقدي الاتفاق بشأن ملف طهران النووي، معتبرا أن إبرامه شرعن صفة إيران كدولة واقفة على عتبة تصميم أسلحة نووية، وأن رفع العقوبات عن إيران سمحت لسلطاتها بتوسيع الدعم لحلفائها في الشرق الأوسط.

إسرائيل تطالب مجلس الأمن بالرد على إطلاق إيران صاروخا باليستيا

وفي سياق متصل، طالبت السلطات الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي الرد الفوري على الإطلاق الاختباري للصاروخ الباليستي من قبل إيران.

وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان كتابي: “لقد تجاهلت إيران من جديد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكشفت عن نواياها الحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي ألا يخفي رأسه في الرمال خلال مواجهة هذا العدوان الإيراني”.

وأشار دانون إلى أن أعضاء المجلس لا بد لهم من “اتخاذ إجراءات فورية” ردا على التجربة الصاروخية الإيرانية التي ” تهدد لا إسرائيل فحسب، وإنما الشرق الأوسط برمته”.