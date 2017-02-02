هاتف هتلر (الدموي) للبيع بسعر فلكي

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أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع بمبلغ فلكي، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء.
واستخدم هتلر الهاتف ذو اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة “سيمنز”، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.
وكان هذا الهاتف، الذي تم العثور عليه في “قبو الفوهرر” في العاصمة الألمانية برلين (المقر الخاص والأخير لهتلر)، الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخو زوجته بتهمة الخيانة.
وقد عثر على الهاتف، الذي يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر، العميد السير رالف راينر، وهو أول ضابط بريطاني دخل إلى “قبو الفوهرر” عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم بيع الهاتف عن طريق طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها بمدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 فبراير الجاري، وتطلب الشركة سعرا يبدأ من 400 ألف جنيه أسترليني للحصول على الهاتف.
الحقيقة المخفية عن هتلر
لقد تحول الواحد منا الى جهاز استقبال وناشر بدون أي معالجة أو تفكير فقد تمت برمجة عقولنا إعلامياً لنردد ما يقوله الإعلام الذي يسيطر عليه اليهود الصهاينة بدون أي تحقق أو بحث عن الحقيقة. ما رسخه الإعلام في عقولنا حول كثير من القضايا والحقائق باطل ولا أساس له من الصحة. يقول أحدهم :
في سؤال لأحد أقاربي الذي يحاول الحصول على شهادة الدكتوراه عن الموضوع أدهشني انه اختار هتلر النازي فقلت له كل الشخصيات الإسلامية خلصت فلم يبق سوى هذا السفاح ؟ فضحك وقال وماذا تعرف عن هتلر؟؟
فأجبته بأنه قتل و احتل واعتبر الألمان فوق البشر وأشاع الدمار …الخ. فقال من أين لك هذه المعلومات ؟ قلت من التلفاز طبعا.. فقال طيب الانكليز فعلوا أكثر من ذلك وكذلك اليابانيين أيام الحكم الإمبراطوري فلماذا العالم ينقم على هتلر لحد اليوم ويسخر من النازية وكأنها موجودة لحد الآن بينما نسي جرائم اليابانيين بعد انتهاء حكم الإمبراطور وجرائم الانكليز ضد الاسكتلنديين و جرائم نظام جنوب إفريقيا فور انتهائها ؟؟؟
فقلت لا ادري نورني أنت .. فقال هناك سببين هما
1-موقفه من اليهود اللذين انتقم منهم بدافع ديني و صمم على تدمير المخططين لإقامة دولة في فلسطين و المحرقة اليهودية معروفة حيث قرر هتلر إبادة اليهود لأنهم خطر سيهدد العالم يوما ما.
2 – موقفه من الإسلام فبعد دراسة هتلر للتاريخ القديم و الأمم المسيطرة على العالم ركز على دور العرب حيث كما قال إن هناك ثلاث قوى متحضرة احتلت العالم هم الفرس و الروم و العرب أما الفرس و الروم فقد كونوا حضارة ثم قوة ثم استعملوها لغزو العالم عكس العرب الذين كانوا ” عصابات همجية ” احتلت العالم ثم بعدها كونوا حضارة ومميزات حضارتهم أنهم لم يفرضوا حضارتهم و يلغوا حضارة الآخرين بل أضافوها إلى غيرها من الحضارات فكانت الحضارة الإسلامية دليل على تحضر أهلها. ثم أعجب بهذا الدين فطبع المطبوعات التي تعرف الناس بالإسلام و وزعها على جيشه ليطلوا عليها و خصوصا الغير مسلمين رغم ظروف الحرب المادية.
و أعطى المقاتلين الألمان من المسلمين الحق بالصلاة في أي مكان وفي أي وقت مهما كانت الظروف فكانوا يصلون جماعة في ساحة برلين وهتلر ينتظر حتى يكملوا صلاتهم ليلقي بعدها خطاباته للجيش النازي