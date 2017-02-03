حمايةً لخصوصياتك.. 12 خطوة لا تنسَ القيام بها قبل بيع iPhone الخاص بك

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هل تفكر في بيع هاتف الآيفون الخاص بك للحصول على النسخة المحدثة؟ بلا شك، هذه خطوة إيجابية، لكن قبل أن تفعل ذلك، عليك أن تأخذ احتياطاتك.

فيما يلي نستعرض 12 خطوة، عليك فعلها قبل التخلي عن هاتفك iPhone القديم نهائياً، بحسب صحيفة Bigodino الإيطالية:



1- أولاً، وقبل كل شيء، تأكد أنك قمت بحذف جميع البيانات الخاصة بك قبل تسليم الهاتف في يد شخص غريب.

2- احرص على القيام بنسخة احتياطية كاملة للآيفون، فبذلك ستتأكد أنك قمت بحفظ بياناتك الخاصة بك في مكان آمن مثل الحاسوب، الآيباد، إلخ.

3- احرص أيضاً على حذف جميع الصور من الهاتف، وقم بتوصيل جهاز الآيفون بجهاز الحاسوب وافتح خانة الصور أو برنامج “آي فوتو” وحدد الصور كافة، ثم قم بحفظها جميعاً على جهاز الحاسوب. بعد ذلك، احذف جميع الصور من الآيفون.

4- تذكَّر حذف برنامج iMessage، وذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم إلى البرنامج، والنقر على كلمة “حذف”.

5- لا تنسَ أيضاً تعطيل برنامج “فيس تايم” من قائمة الإعدادات.

6- سجِّل خروجك من حساب “آي كلاود” الخاص بك.

7- سجِّل خروجك من معرف آبل الخاص بك. لتقوم بهذه الخطوة، فقط عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم إلى متجر التطبيقات و”آي تونز”، والنقر على عبارة تسجيل الخروج من المعرف (ID Apple).

8- احرص على العودة إلى إعدادات المصنع الأصلي؛ بهدف حذف جميع المحتويات والإعدادات من الهاتف.

9- تذكَّر إلغاء تسجيل الجهاز على supportprofile.apple.com.

10- بعد ذلك، اتصل بالشركة واطلب فصل جهاز الهاتف من حسابك.

11- وأخيراً، لا تقم بحذف الأرقام والصور قبل تسجيل الخروج من حساب “آي كلاود”. بعدها، يمكنك حذفها من جميع الأجهزة الأخرى بصفة نهائية.

12- يمكن محو جهاز الآيفون عن بُعد باستعمالك الرابط التالي: icloud.com/#find، وانقر فوق الجهاز الذي تريد حذفه. في المقابل، قد تحتاج في هذه الحالة لكلمة المرور الخاصة بمعرف الآبل الخاص بك.